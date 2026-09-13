 Andreea Bălan, ipostaze incendiare într-un top cu decolteu generos. Ce anunț a făcut artista
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Andreea Bălan, ipostaze incendiare într-un top cu decolteu generos. Ce anunț a făcut artista

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Andreea Bălan pregătește un nou album, iar artista a ales un look îndrăzneț pentru a anunța proiectul. Ținuta purtată de cântăreață readuce în atenție estetica anilor 2000, perioadă care pare să revină în tendințele actuale

Ținuta purtată de Andreea Bălan la anunțarea noului album
Ținuta purtată de Andreea Bălan la anunțarea noului album Foto: Facebook

Andreea Bălan, apariție de senzație în mediul online

În postarea în care își anunță noul album, Andreea Bălan a optat pentru o ținută cu aer modern, dar cu influențe retro reinterpretate: un sutien din dantelă neagră, blugi clasici, o piesă albă purtată lejer pe umăr și un accesoriu negru pentru cap, care completează aspectul minimalist, dar puternic.

Stilul amintește de estetica pop a anilor 2000, adaptată la tendințele actuale - exact direcția pe care artista o sugerează pentru noul proiect.

„Nou album+nouă piesă... Muzica milenială revine. Vine curând! Sunteți pregătiți?”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Cum reușește artista să se simtă bine în pielea ei

Pe lângă o carieră de succes și rolul de mamă pentru cele două fiice ale sale, Andreea Bălan și-a refăcut viața sentimentală alături de tenismenul Victor Cornea, cu care s-a căsătorit în această vară.

Chiar dacă are un program încărcat și numeroase responsabilități, artista își găsește timp pentru ea și pentru lucrurile care o fac să se simtă bine. În mesajul în care a vorbit despre feminitatea sa, Andreea Bălan a explicat cât de important este, pentru ea, să se îngrijească și să își acorde atenție, indiferent cât de aglomerată este ziua.

„Mie îmi place să arăt bine în fiecare zi, indiferent de ceea ce fac. Îmi place să port rochii frumoase, să mă îngrijesc și să fiu cea mai bună versiune a mea. Pentru că feminitatea mea nu așteaptă o ocazie.

Și, indiferent cât de ocupate suntem, cred că e important să ne oferim grijă și atenție.

Este o formă de iubire de sine – un mod de a ne prețui și de a ne celebra în fiecare zi”.

Nu doar sportul o ajută pe Andreea Bălan să își păstreze silueta și un stil de viață sănătos, ci și alimentația echilibrată. Artista este atentă la ceea ce consumă și a reușit să își mențină aceeași greutate de aproape 20 de ani.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate. Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci”, a mărturisit Andreea Bălan.

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