 Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan și Victor Cornea după căsătorie. În ce stadiu este relația lor?
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Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan și Victor Cornea după căsătorie. În ce stadiu este relația lor?

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Cântăreața Andreea Bălan a vorbit cu sinceritate despre relația cu Victor Cornea, alături de care și-a unit destinele atât civil, cât și religios, în primăvara acestui an. Cei doi au decis să facă pasul cel mare, iar artista a mărturisit în repetate rânduri cât de fericită și împlinită se simte alături de partenerul său. Îl consideră pe Victor bărbatul vieții sale, omul alături de care poate evolua și alături de care își dorește să construiască un viitor frumos. 

Andreea Bălan a vorbit cu sinceritate despre relația cu Victor Cornea.
Andreea Bălan a vorbit cu sinceritate despre relația cu Victor Cornea. Foto: Instagram

Recent, artista a vorbit despre felul în care s-a schimbat relația lor după nuntă și dacă trecerea la statutul de soț și soție a avut vreun impact asupra legăturii dintre ei.

Andreea Bălan: „Am știut că el este cel așteptat, cel dorit, și la fel a simțit și el”

În cadrul unui interviu, Andreea Bălan a vorbit atât despre mariajul cu Victor Cornea, cât și despre viața de familie și relația pe care o are cu fiicele sale, Ella și Clara, din fostul mariaj cu George Burcea. Cu aceeași sinceritate cu care și-a obișnuit fanii, cântăreața a explicat că, pentru ea, lucrurile nu s-au schimbat după oficializarea relației.

Artista consideră că nunta a fost, mai degrabă, o celebrare a iubirii pe care cei doi o aveau deja și spune că un act sau o ceremonie nu pot schimba dinamica dintre doi oameni care știu, încă de la început, că formează o echipă.

„Dacă tu, de dinainte, simți că el este persoana potrivită sau ea și faci deja o echipă dinainte să semnezi acel act, după ce semnezi și faci nunta nu se schimbă absolut nimic. Acea siguranță o aveam de dinainte, adică am știut că el este cel așteptat, cel dorit, și la fel a simțit și el. Căsătoria, nunta a fost doar așa, ca o petrecere care încununează iubirea noastră”, a povestit artista, potrivit Spynews.ro

Andreea Bălan, despre relația cu fiicele sale

Dincolo de povestea de iubire cu Victor Cornea, Andreea Bălan a vorbit și despre cele două fiice ale sale, Ella, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani. Artista este foarte implicată în creșterea lor și a povestit că fetițele sunt extrem de apropiate de ea. Tocmai de aceea, nu de puține ori o sună pentru a afla unde este și când se întoarce acasă.

În acest context, Andreea Bălan a ținut să precizeze un lucru important: fiicele sale nu au telefoane mobile și, atunci când vor să ia legătura cu ea, folosesc telefonul bunicii.

„Da, m-a sunat Clara, cea mică. «Mami, unde ești? Când vii acasă?». Asta după ce ne-am despărțit acum trei ore. Adică, le-am luat de la școală și a venit mama, ne-am întâlnit, mi-a adus ținuta de eveniment și ele s-au dus acasă. Dar, între timp, m-au sunat de pe telefonul lui buni. Atenție, că ele nu au telefon, trebuie să specific asta!”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, îngrijorată de timpul petrecut de copii pe telefoane

Artista a remarcat însă că situația este cu totul diferită în cazul altor copii de vârsta fiicelor sale. Andreea Bălan spune că este surprinsă să vadă că inclusiv elevii din clasa I au telefoane mobile și că unii dintre ei își petrec pauzele stând pe dispozitive și dând scroll.

Cântăreața consideră că expunerea copiilor la telefoane de la vârste atât de fragede le poate afecta dezvoltarea, însă subliniază că decizia le aparține părinților.

„Mie mi se pare ireal cum toți copiii la o vârstă atât de fragilă... Adică, chiar și la Clara în clasă, deci clasa întâi, au foarte mulți telefoane. Și, când ajung la școală, în pauze, ei stau și dau scroll. Asta o să le distrugă mintea! Dar, în fine, nu-i treaba mea, e treaba părinților”, a mai zis ea.

„Dar nici când erau mai mici… le învățam să se îmbrace singure”

Într-un alt interviu, vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu fiicele sale și despre felul în care este ca mamă. Pentru artistă, a fost important ca, încă de mici, să le responsabilizeze și să le pregătească pentru viață, învățându-le să fie independente și să aibă grijă de lucrurile lor.

Andreea Bălan a mărturisit că nu și-a dorit să le cocoloșească și că, încă de la vârste fragede, le-a învățat să se descurce singure și să își asume responsabilitatea pentru propriile lucruri.

„Sunt mari, se descurcă singure, de multe ori poate vine și buni și ne odihnim, facem cu rândul, da, nu-i nicio problemă. Nu, era mai greu când erau micuțe. Acum la 9 ani și 7 ani, deja nu mai…

Dar nici când erau mai mici… le învățam să se îmbrace singure, să-și poarte de grijă, dacă-și pierd lucrurile… asta e… să-și asume. Adică n-am cocoloșit. Le-am format independente de mici. Da, să-și facă ordine în cameră, în dulap, să aibă grijă de lucrurile lor”, a spus Andreea Bălan pentru Wowbiz.  

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