Andreea Bălan, reguli stricte pentru fiicele sale. Ce le-a interzis până în clasa a V-a: „Mi se pare ireal”

Andreea Bălan este o mamă implicată și atentă la modul în care fiicele sale, Ella și Clara, cresc și se dezvoltă. Artista a dezvăluit că are câteva reguli clare în ceea ce le privește pe cele două fetițe, iar una dintre ele se referă la telefoanele mobile.

Ce le-a interzis Andreea Bălan fiicelor sale Foto: arhiva Click!

Deși în jurul lor sunt mulți copii care au deja propriul telefon, cântăreața a decis ca fiicele sale să mai aștepte. Mai mult, artista consideră că folosirea telefoanelor de la vârste prea mici poate avea efecte negative asupra copiilor.

Andreea Bălan a povestit că este în permanență în contact cu fiicele sale atunci când este plecată de acasă.

Cele mici o sună de pe telefonul bunicii pentru a afla unde se află mama lor și când se întoarce. Artista a precizat că Ella și Clara nu au telefoane mobile personale. Atunci când vor să vorbească cu mama lor, cele două folosesc telefonul bunicii.

Când va primi Ella primul telefon

Dacă fiica sa cea mare este deja printre puținii copii din clasă care nu au telefon, Andreea Bălan nu pare să fie dispusă să schimbe prea curând regula.

Artista a stabilit deja momentul în care Ella va primi propriul dispozitiv: atunci când va ajunge în clasa a V-a, adică la începutul gimnaziului.

„Este singura din clasă care nu are telefon. În clasa a cincea i-am zis că-i dau, acum a trecut clasa a patra. A înțeles că va avea toată viața telefon, că e doar o chestiune de timp, mai durează un an de zile. Când intră la gimnaziu, da”, a spus Andreea Bălan, pentru spynews.ro.

Cântăreața spune că este surprinsă de numărul mare de copii care au telefoane încă de la vârste foarte mici. Artista a povestit inclusiv despre situația pe care o observă în clasa fiicei sale celei mici.

Potrivit Andreei Bălan, unii copii ajung să petreacă pauzele de la școală cu ochii în telefon, lucru pe care ea îl consideră periculos pentru dezvoltarea lor.

„Mie mi se pare ireal cum toți copiii la vârstă atât de fragilă... adică chiar și la Clara în clasă, deci clasa întâi, au foarte mulți telefoane. Și când ajung la școală, în pauze, ei stau și dau scroll. Asta o să le distrugă mintea! Dar în fine, nu-i treaba mea, e treaba părinților”, a mai zis ea.

Andreea Bălan rămâne, astfel, fermă în privința regulii impuse acasă: fiicele sale nu vor avea propriile telefoane până când nu vor ajunge la vârsta pe care ea o consideră potrivită.