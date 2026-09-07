 Fiicele Andreei Bălan au început un nou an școlar. Cum au apărut micuțele alături de mama lor
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Fiicele Andreei Bălan au început un nou an școlar. Cum au apărut micuțele alături de mama lor

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Clara și Ela, fiicele Andreei Bălan, au început un nou an școlar la Liceul de Muzică „George Enescu”. Cele două micuțe au pășit în curtea liceului cu emoții, dar și cu multă bucurie, și au povestit cum s-au simțit în prima zi de școală.

Andreea Bălan cu fetele sale în prima zi de școală
Andreea Bălan cu fetele sale în prima zi de școală Foto: Instagram

Prima zi de școală a venit din nou cu agitație, zâmbete și emoții pentru copii, dar și pentru părinții lor.

Printre cei care au revenit în curtea liceului s-au numărat și Clara și Ela, fiicele Andreei Bălan, care au început un nou an școlar. Cele două surori au fost foarte încântate de revederea cu școala și au mărturisit că sunt fericite să înceapă un nou an.

„Este prima zi de școală și suntem foarte fericite”, au spus cele două fete. Artista a împărtășit, la rândul său, cu fanii săi câteva dintre momentele speciale ale zilei.

Emoții pentru Andreea Bălan în prima zi de școală

Artista a fost alături de fiicele sale, Clara și Ela, care au revenit în băncile școlii pentru un nou an. Clara a început clasa I, în timp ce sora ei mai mare, Ela, a pășit în clasa a IV-a.

Cele două fete studiază la Liceul de Muzică „George Enescu”, acolo unde își dezvoltă pasiunea pentru muzică. 

„Anul acesta, Clara pășește cu multă emoție și entuziasm în clasa I, iar Ela începe clasa a IV-a. Amândouă sunt eleve la Liceul de Muzică „George Enescu”, unde își continuă drumul frumos în lumea muzicii, studiind vioara și pianul” a scris artista pe Instagram.

Cu această ocazie, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în care a vorbit despre importanța acestor momente pentru ea și fiicele sale.

„Prima zi de școală vine mereu cu emoții, bucurie și acel sentiment că începe ceva frumos. Sunt momente speciale, care rămân peste ani în memoria copiilor noștri, iar eu mă bucur enorm că putem crea și păstra astfel de amintiri. ”, a scris artista.

A mărturisit că se bucură să poată păstra astfel de amintiri alături de cele două fete și le-a urat tuturor copiilor un an școlar plin de bucurii, prietenii frumoase și cât mai multe lucruri noi de învățat.

Cum își crește Andreea Bălan cele două fiice

Andreea Bălan este foarte implicată în creșterea Clarei și a Elei și pune accent pe faptul că cele două fete trebuie să învețe de mici să fie independente.

Artista a povestit că nu a vrut să le facă toate lucrurile în locul lor și le-a încurajat încă de la vârste fragede să se descurce singure, inclusiv atunci când vine vorba despre lucrurile de zi cu zi.

Pentru ea, este important ca fiicele sale să devină responsabile și să înțeleagă că trebuie să își asume propriile alegeri.

Relația apropiată dintre mamă și cele două fete se reflectă și în timpul pe care îl petrec împreună. Andreea Bălan își dorește să le fie alături atât în momentele importante, cât și în activitățile de zi cu zi, iar vacanțele reprezintă o ocazie perfectă pentru ca familia să creeze amintiri împreună.

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