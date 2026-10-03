 Premieră la Insula Iubirii! Fetele au văzut imagini din vila băieților. Bianca, reacție nervoasă: „Vă arăt eu show!”
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Premieră la Insula Iubirii! Fetele au văzut imagini din vila băieților. Bianca, reacție nervoasă: „Vă arăt eu show!”

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Tensiunile ating cote maxime în Thailanda în ediția din această seară, difuzată de la ora 20:00 la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Regulile testului suprem se rescriu din temelii, aducând o noutate absolută în dinamica show-ului.

Premieră la Insula Iubirii
Premieră la Insula Iubirii Foto: Capturi Antena 1

Concurentele din vila fetelor vor fi puse față în față cu realitatea printr-un mecanism complet neașteptat.

Un concurent a fost refuzat de două ispite la date

O situație neașteptată a avut loc sâmbătă seară, la Insula Iubirii. Ionuț Mocăniță a fost refuzat la date de două ispite. Andrușca nu a vrut să meargă cu el la întâlnire pentru că nu au discutat prea mult în casă. 

Cea de-a doua ispită, Larisa Spătaru, a avut aceeași explicație atunci când i-a oferit un răspuns negativ concurentului. Gestul celor două a fost o adevărată surpriză chiar și pentru Radu Vâlcan. 

În cele din urmă, Ionuț Mocăniță a făcut o ultimă alegere, pe Frankie. Ispită a acceptat să-l însoțească la date. 

Răsturnare de situație în miez de noapte la Insula Iubirii: Radu Vâlcan aduce televizorul în vilă

Marea surpriză a serii vine târziu în noapte, când prezentatorul Radu Vâlcan își va face apariția în vila fetelor fără celebra tabletă de la bonfire.

În premieră pentru formatul emisiunii, gazda show-ului a adus un televizor pe care fetele vor putea viziona, chiar din confortul vilei, imagini needitate cu partenerii lor.

Secvențele difuzate surprind o petrecere incendiară din vila băieților, dar și detalii de la un date cu scântei, stârnind reacții vehemente, lacrimi și replici tăioase între concurente pe măsură ce privesc escapadele partenerilor.

„Ce ne aduce, frate? Un televizor?! Cum îmi bate inima! Cine a mai văzut televizor pe insulă până sezonul ăsta?”, a fost reacția Claudiei. 

„În această seară, în premieră la Insula Iubirii, o să vedeți imagini din insula cealaltă, chiar acum!”, i-a anunțat Radu Vâlcan. 

Toți au rămas surprinși atunci când pe ecran au apărut ispita Gabriella și Prințul Marco în ipostaze neașteptate. Cei doi s-au retras pe plajă, într-un cort, unde au vorbit despre fanteziile lor. 

„Eu nu mai știam cum este să ieși cu o fată, să știi că te dorește, că te place!”, au fost vorbele prințului Marco care au rănit-o pe Bianca. 

„Nu vă mai uitați toți la mine că vă iau la bătaie”, a reacționat mai apoi concurenta.

A urmat o situație tensionată pe insulă. Bianca și-a stăpânit cu greu nervii și dezamăgirea. Aceasta a intrat în discuții aprinse cu ispitele masculine, iar camerele de filmat au surprins momentele intense. 

„Întorc capul și toată lumea se uită la mine! Ce vreți? Să vă aplaud?”, a zis Bianca. 

De asemenea, concurenta i-a adresat cuvinte jignitoare ispitele alături de care soțul ei își petrece timpul în Thailanda. 

„Ați vrut show? Vă arăt eu show, stați așa!”, a mai zis Bianca. 

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