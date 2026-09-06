 Karina Fetica și Marco Cigognini de la Insula Iubirii, nuntă de poveste! Primele imagini
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FotoKarina Fetica și Marco Cigognini de la Insula Iubirii, nuntă de poveste! Primele imagini

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Karina Fetica și Marco Cigognini au făcut un nou pas important în relația lor. Cei doi foști concurenți din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii” s-au căsătorit religios sâmbătă, după ce, în luna iunie a acestui an, au devenit soț și soție și în fața ofițerului de stare civilă.

Karina Fetica și Marco Cigognini
Karina Fetica și Marco Cigognini Foto: Instagram

Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, iar acum și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul religios a avut loc sâmbătă, iar Karina Fetica a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini realizate în ziua în care a avut loc nunta.

Cum s-au îmbrăcat cei doi în ziua nunții

Pentru marele eveniment, Karina Fetica a ales o rochie de mireasă lungă, cu croială tip sirenă. Rochia a avut dantelă și nu a fost prevăzută cu bretele, iar ținuta a fost completată de un voal lung.

Mireasa a ales și un buchet format din flori albe, care a completat apariția din ziua nunții. Imaginile publicate de fosta ispită surprind ținuta purtată cu ocazia ceremoniei religioase.

La rândul său, Marco Cigognini a optat pentru o ținută elegantă. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a purtat un costum negru, combinat cu o cămașă albă. Ținuta a fost completată de o vestă și o cravată argintii.

Astfel, cei doi au avut apariții elegante în ziua în care și-au oficializat relația și din punct de vedere religios.

Au făcut cununia civilă în luna iunie

Nunta religioasă vine la aproximativ trei luni după cununia civilă. Karina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit civil în luna iunie, la Milano.

După câțiva ani de relație, cei doi au trecut astfel prin ambele momente importante ale căsătoriei în acest an. Sâmbătă, au avut loc ceremonia religioasă și evenimentele care au marcat ziua cea mare.

Karina Fetica a făcut publice mai multe fotografii de la nuntă, oferind imagini cu ea și soțul său în ținutele alese pentru eveniment.

Cei doi s-au făcut cunoscuți în sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde au avut rolul de ispite. Relația lor a continuat însă și după încheierea experienței din emisiune, iar în prezent formează o familie.

Cum a început povestea de dragoste

Povestea dintre Karina Fetica și Marco Cigognini a început după ce acesta a făcut primul pas și a invitat-o pe Karina în oraș.

Fosta ispită masculină a propus o ieșire la un club. Karina a mers însă împreună cu două prietene, care erau, la rândul lor, foste ispite în emisiune.

Karina a povestit ulterior, la Antena Stars, cum a ajuns să accepte ieșirea și ce s-a întâmplat în acea perioadă. Ea a explicat că se afla împreună cu Ana și Bianca și că cele trei căutau un loc unde să iasă.

„M-am dus cu Ana și Bianca, erau și ele ispite la Insulă și am zis să ieșim, dar nu aveam unde. Am văzut la Marco un story, am zis că merg și eu cu fetele. M-am panicat după ce m-a întrebat, ce fac eu la cină, s-a văzut că există ceva, dar cam atât. Nu am vrut la cină, am mers la cinema cu încă un cuplu pe care îl cunosc. Deși nu a mai mers la cinema de mult, a mers”.

După ce a văzut un story publicat de Marco, Karina a decis să meargă și ea împreună cu prietenele sale. Ulterior, situația a devenit puțin tensionată pentru ea atunci când Marco a întrebat-o ce face la cină, moment în care și-a dat seama că între ei ar putea exista un interes.

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