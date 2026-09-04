 Eric Berinde s-a căsătorit! Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a ținut soția departe de ochii curioșilor. Cum arată aceasta
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FotoEric Berinde s-a căsătorit! Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a ținut soția departe de ochii curioșilor. Cum arată aceasta

#Insula iubirii
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Eric Berinde, ispita sezonului 8 „Insula Iubirii”, a făcut un pas important în viața sa și s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale. Fosta ispită a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, astfel că vestea că a ajuns în fața ofițerului de stare civilă i-a luat prin surprindere pe mulți.

Eric Berinde s-a căsătorit.
Eric Berinde s-a căsătorit. Foto: Antena1 & Instagram

Pe rețelele de socializare, Eric Berinde a publicat o fotografie în care apare alături de mama sa și de femeia care i-a devenit soție, pe care, până acum, a preferat să o țină departe de ochii curioșilor. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoționant, în care fostul concurent al emisiunii a vorbit despre cele două femei importante din viața sa.

Eric Berinde s-a căsătorit cu aleasa inimii sale 

Eric Berinde și partenera sa s-au căsătorit civil pe 3 septembrie 2026, într-un cadru restrâns. Cu această ocazie, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a transmis un mesaj în care și-a exprimat recunoștința atât față de mama sa, cea care i-a dat viață și l-a crescut, cât și față de soția sa, alături de care își dorește să își petreacă tot restul vieții.

„Mama mi-a dat viață, m-a crescut și mi-a fost alături de la început. Soția mea mi-a oferit un nou început și este femeia alături de care aleg să-mi trăiesc tot restul vieții. Azi, în ziua în care am devenit o familie, am lângă mine două dintre cele mai importante femei din viața mea. Sunt recunoscător pentru amândouă și pentru tot ce însemnați pentru mine. Vă iubesc!”, a declarat Eric Berinde pe rețelele de socializare.

Cum i s-a schimbat viața lui Eric Berinde după „Insula Iubirii”

Participarea la „Insula Iubirii” a reprezentat o experiență importantă pentru Eric Berinde. În sezonul 8, acesta a avut rolul de ispită și, la un moment dat, a încercat să formeze o legătură cu Cristina Rotaru, pe atunci soția lui Andrei Rotaru. După încheierea emisiunii, Eric a povestit despre schimbările pe care participarea la show le-a adus în viața sa profesională și despre oportunitățile care au apărut ulterior.

„După emisiune, viața mea profesională a cunoscut o transformare importantă. Am început să fiu invitat la diverse evenimente și am avut oportunități de a lucra cu branduri care îmi apreciau imaginea și personalitatea. Ce nu am anticipat însă a fost cât de mult a influențat «Insula Iubirii» carierele și oportunitățile din lumea televiziunii și a marketingului.

Începând să colaborez cu diverse proiecte media, am înțeles mai bine cum pot să îmi folosesc influența într-un mod pozitiv și să mă dezvolt pe mai multe planuri, nu doar profesional, ci și personal. Totodată, am devenit mai conștient de importanța unei imagini publice autentice și am învățat cum să îmi gestionez relațiile cu publicul”, a declarat Eric Berinde, la Spynews.ro.

Cristina Petre, despre apropierea de Eric Berinde

Cristina Petre și Eric Berinde.
Cristina Petre și Eric Berinde. Foto: Antena1

În timpul emisiunii, între Cristina Petre și Eric Berinde au existat mai multe momente de apropiere, iar fosta concurentă a vorbit deschis despre sentimentele pe care a început să le aibă pentru ispită. Cristina recunoștea atunci că, deși îl iubea pe Andrei Rotaru, ajunsese să îl placă pe Eric și chiar să se sărute cu acesta.

„Eu vreau să fiu super sinceră, super asumată cu tot ce se întâmplă aici. Nici eu nu mă recunosc. Da, îl iubesc pe Andrei, da, îl plac pe Eric și îmi este din ce în ce mai drag de el. Simt o stare de fericire lângă el, ceea ce nu e rău. Eram amândoi, ca de obicei, puțin euforici. Cred că de acolo și curajul să ne sărutăm. Da, el (n.r. a inițiat sărutul). Rușinată, dar bine că era întuneric (n.r. râde). Mi-a plăcut de el. Îmi place de el. Nu poți să te pupi cu cineva de care nu îți place. Mi-a plăcut și nu regret. Eu sunt un om asumat, de asta am zis să îl pup și afară să știe că nu pot să trăiesc cu sentimentul ăsta de vinovăție, că mă ascund… Nu îmi place”, a mărturisit Cristina Petre la testimoniale.

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