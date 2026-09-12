 Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Armina și Bianca Ghiurcă s-au certat. Pentru cine s-a aprins flacăra ispitei
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Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Armina și Bianca Ghiurcă s-au certat. Pentru cine s-a aprins flacăra ispitei

#Insula iubirii
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Ediția de sâmbătă, 12 septembrie 2026, din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor o mulțime de momente neașteptate. În această seară, fetele au avut parte de primul bonfire după ce s-a dat „alarma” în vilă.

Spiritele s-au încins la „Insula Iubirii”
Spiritele s-au încins la „Insula Iubirii” Foto: Capturi Antena 1

Primele conexiuni din Thailanda au început să fie evidente între concurenți și ispite, chiar înainte ca insula să le testeze cu adevărat fidelitatea. Printre cei care au petrecut foarte mult timp împreună se numără Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu. 

Partenerul Biancăi Ghiurcă a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că se simte bine în preajma ispitei. Acesta i-a apreciat frumusețea, dar și formele de invidiat. Un lucru este cert, Gabriella Barbu reușește să întoarcă privirile publicului masculin cu aspectul său fizic. 

În vila fetelor, Bianca Iotu pare să se fi acomodat cel mai rapid. Tânăra a interacționat cu toți băieții, în mod special cu Narcis. 

Spiritele s-au încins la primul bonfire din sezonul 10 „Insula Iubirii”, de pe 12 septembrie 2026

Cea mai nouă ediție a sezonului 10 „Insula Iubirii”, difuzată pe 12 septembrie 2026, a scos în evidență o situație tensionată în rândul concurentelor.

Pentru prima dată în noul sezon, flacăra iubirii s-a aprins, iar reacțiile fetelor nu au întârziat să apară. Astfel, acestea au aflat că unul dintre partenerii lor a depășit limitele impuse în cuplu. 

Seara a continuat cu o veste neașteptată. Fetele au fost invitate la prima ceremonie a focului pentru a afla ce s-a întâmplat în cealaltă vilă. Emoțiile au atins cote maxime pentru Bianca Ghiurcă, Claudia Ion, Armina, Bianca Iotu și Nattasha. 

„Simțeam că o să cad din picioare. E ceva intens!”, a fost reacția Claudiei, la Antena 1. 

„Urat, ce pot sa zic?!”, a adăugat Nattasha.

Bianca Ghiurcă nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi: „Tremură carnea pe mine! Nu mai pot! Nu mi-a greșit niciodată cu nimic! Înnebunesc!” 

Pentru cine s-a aprins flacăra iubirii în Thailanda

Întâlnirea cu Radu Vâlcan a fost copleșitoare pentru concurente. Acestea au așteptat cu nerăbdare să afle pentru cine s-a aprins, de fapt, flacăra iubirii. 

Prezentatorul TV nu le-a ținut prea mult în suspans și tensiune. Așadar, cel care a depășit limitele impuse în relație a fost chiar Printul Marco. Vestea a fost un șoc pentru partenera lui, Bianca Ghiurcă. 

„Nu vreau să-mi imaginez absolut nimic. Vreau să văd, iar apoi o să comentez”, a evidențiat ea, la Antena 1. 

Replici acide între Armina și Bianca Ghiurcă la „Insula Iubirii”, sezon 10 

Armina și Bianca Ghiurcă și-au împărțit replici acide la bonfire, după ce soția lui Marcel l-a criticat dur pe Prințul Marco. Cele două nu au mai ținut cont de camerele de filmat și au răbufnit. 

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