 Scandal înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion, trădată de iubitul ei, Ionuț Mocăniță? „Au zis că nu au avut nimic”
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Scandal înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion, trădată de iubitul ei, Ionuț Mocăniță? „Au zis că nu au avut nimic”

#Insula iubirii
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Sezonul X al emisiunii Insula Iubirii aduce în fața telespectatorilor noi cupluri, povești de iubire, neînțelegeri și tensiuni, dar și promisiuni care pot fi puse la încercare în fața ispitelor din Thailanda.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță.
Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. Foto: Antena 1

Pentru Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, însă, problemele ar fi început chiar înainte de plecarea la filmări. Concurenta a dezvăluit în cadrul emisiunii că a trecut printr-un moment dificil cu doar două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda, când ar fi aflat că partenerul ei a purtat conversații cu una dintre prietenele sale apropiate.

Claudia Ion ar fi aflat că Ionuț a vorbit cu una dintre prietenele sale

Claudia și Ionuț au decis ca, după o relație de trei ani, să își pună la încercare sentimentele, încrederea și loialitatea în cadrul celui mai dur test al relației lor. Încă din primele ediții ale reality show-ului, însă, au început să iasă la suprafață problemele dintre cei doi.

Claudia Ion a povestit că, înainte cu aproximativ două săptămâni de plecarea la Insula Iubirii, a descoperit că Ionuț ar fi purtat discuții cu una dintre prietenele sale apropiate, pe care o cunoștea de aproximativ 10 ani.

Claudia Ion: „L-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă”

Dezvăluirea concurentei a venit după ce Ionuț Mocăniță a recunoscut că cei doi s-au certat înainte de plecarea în Thailanda.

„Și eu m-am certat cu Claudia înainte să venim aici”, a spus Ionuț Mocăniță.

Claudia a oferit însă mai multe detalii despre ceea ce s-ar fi întâmplat înainte de emisiune. Potrivit spuselor sale, între partenerul ei și prietena sa ar fi existat un schimb de mesaje, urmat de o întâlnire în blocul în care locuiește Claudia, întâlnire despre care concurenta susține că ar fi avut ca scop ștergerea conversațiilor.

„Înainte să venim la Insulă, cu două săptămâni, l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei: «Uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț». S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele.”

Ce i-ar fi atras atenția Claudiei

Un alt detaliu care i-ar fi ridicat semne de întrebare Claudiei a fost un schimb de replici pe care prietena sa l-ar fi avut cu Ionuț.

Potrivit concurentei, femeia și-ar fi făcut fotografii în liftul blocului în care locuiește Claudia, iar prietenele acesteia ar fi observat momentul în care ea l-ar fi întrebat pe Ionuț dacă nu vine și Claudia.

„Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba: «Nu vine Claudia?», iar el ar fi zis: «Nu, e safe».”

„Și el, și ea au zis că nu au avut nimic”

În ciuda situației prin care a trecut, Claudia susține că, în sufletul ei, nu crede că între Ionuț și prietena sa ar fi existat o relație intimă.

„Eu, cu sufletul meu așa, am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea. Nu putea niciodată pe pământul ăsta, numai când mă gândesc la ea. Păi, știți cum suntem noi aici? Păpuși! N-a văzut ea niciodată pe pământul ăsta cât de urâtă e, să mă ierte Dumnezeu!”, a mai spus Claudia.

Concurenta a crezut în spusele iubitului și ale femeii 

Astfel, în ciuda neîncrederii apărute între cei doi, Claudia a ales să creadă atât explicațiile lui Ionuț, cât și pe cele ale prietenei sale, care ar fi asigurat-o că între ei nu a existat nimic mai mult decât schimbul de mesaje și întâlnirea despre care a povestit.

„Și el, și ea au zis că nu au avut nimic. Doar că au vorbit, el ca să îi explice ei că a fost o tâmpenie. Eu am trecut peste din simplul fapt că eu, în sufletul meu, nu am simțit că s-a întâmplat ceva între ei. Cu mâna pe inimă spun că nu m-a înșelat, cred din tot sufletul meu”, a conchis Claudia.

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