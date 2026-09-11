Scântei la „Insula Iubirii”. Prințul Marco, atac direct la adresa lui Cătălin Brînză: ce reacție a avut ispita

Tensiunile au escaladat la „Insula Iubirii” între Prințul Marco și ispita Cătălin Brînză. Deranjat de prezentarea ispitei, concurentul i-a aruncat replici acide despre bani și mușchi.

Replici acide din partea Prințului Marco pentru ispita Cătălin Foto: captură antena1

Sezonul aduce noi confruntări aprinse încă din primele ediții ale reality show-ului de la Antena 1. Prezentarea ispitelor masculine în fața concurenților a declanșat un schimb dur de replici între Prințul Marco și Cătălin Brînză.

Cunoscut pentru atitudinea sa tranșantă, Marco nu a ezitat să îl taxeze pe rivalul său, acuzându-l că încearcă să impresioneze fetele exclusiv prin statut financiar și aspect fizic.

Dispută aprinsă la prezentare: „Prezintă-te pentru persoana care ești, pentru creierul tău”

Conflictul a izbucnit în clipa în care Cătălin Brînză le-a vorbit băieților din vilă despre ocupația sa și viața profesională. Vizibil iritat de discurs, Prințul Marco l-a întrerupt brusc, transmițându-i că își folosește greșit atuurile în încercarea de a atrage fetele:

„Prezintă-te pentru persoana care ești, pentru creierul tău, nu pentru partea financiară, că nu poți să ne cucerești iubitele nici cu mușchi, nici zicându-le că ai venit aici și că stai bine pe bani”.

Atacurile nu s-au limitat doar la aspectele materiale. Încă din debutul emisiunii, concurentul a apelat la ironii directe legate chiar de numele de familie al ispitei, afirmând răspicat că acesta nu are nicio șansă în fața partenerei sale, Bianca Ghiurcă. La rândul său, Bianca declarase deja deschis că este o persoană geloasă și că urmărește cu mare atenție conduita iubitului ei în prezența ispitelor feminine.

Mărturisirea lui Cătălin Brînză

Aflat la a doua experiență în rolul de ispită, după ce într-un sezon anterior a încercat să se apropie de Maria Avram, Cătălin Brînză a simțit din plin presiunea replicilor primite. Deși a evitat o confruntare verbală agresivă în acel moment, ispita a mărturisit ulterior că atitudinea lui Marco i-a alterat complet starea de spirit.

„Nu cred că am trimis aceeași energie și același vibe pe care trebuia să îl trimit în mod normal, fără această situație. Mie mi-e rușine de mine că am reacționat în felul în care am reacționat, am încercat să fiu diplomat, dar în același timp, m-am enervat”, a explicat Cătălin, recunoscând că autocontrolul a fost pus la grea încercare în fața atacurilor venite din partea concurentului.