 Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”
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VideoCum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”

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Prințul Marco și Bianca sunt concurenții sezonului zece al emisiunii „Insula Iubirii”. De-a lungul primelor două episoade, cei doi au dat mai multe detalii din viața lor personală și acum se luptă pentru relația lor. Cei doi locuiesc în Roma, Italia, într-o casă de lux.

Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi.
Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi. Foto: Instagram/ captură TikTok

Prințul Marco s-a născut în Italia. Acesta formează un cuplu cu Bianca de zece ani și locuiesc împreună în Italia. Înainte de a pleca în Thailanda, cei doi au oferit un interviu chiar din casa lor. Imaginile au devenit virale.

Cum arată casa în care locuiesc Prințul Marco și Bianca

Locuința celor doi de la Roma a intrat în vizorul publicului. Încă de la primul interviu Prințul Marco s-a plâns de faptul că Bianca este extrem de geloasă, acesta fiind motivul și pentru care au decis să participe. Ei au mers la casting și în urmă cu un an, dar nu au fost acceptați. Cu toate acestea, sezonul zece a fost potrivit pentru ei, având în vedere că nu au reușit să-și rezolve problemele din cuplu.

În timpul interviului, în vizorul telespectatorilor a intrat locuința lor. Câteva detalii au atras atenția încă de la primele cadre. Imaginile au devenit virale, după ce s-a observat că pe perete atârnă un ceas Rolex. De asemenea, tapetul Gucci și pernele de la Hermes au venit în completarea designului.

Mai mult decât atât, locuința are un aer rafinat dat și de mobila de nuanță închisă. Un alt detaliu ce a captat atenția a fost modul în care parfumurile scumpe sunt aliniate. Vitrinele din sticlă, tablourile, oglinzile generoase și detaliile aurii au luat ochii urmăritorilor.

„Din păcate, părinții mei au fost niște persoane modeste. La fel au plecat dintr-o situație grea în România. Nu au avut o casă. Noi niciodată nu am avut o casă și pentru mine, a fost un obiectiv foarte mare ceea ce își dorea un copil de mic”, a explicat Prințul Marco.

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Prințul Marco, în lacrimi 

Prințul Marco și-a arătat și latura sensibilă. Acesta a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit despre părinții săi, mai ales că tatăl său, cel care l-a crescu, nu mai este. Concurentul trăiește cu regretul că părintele său nu a mai apucat să-i vadă realizările.

„Mama mea a decis să îl lase pe tata și tata a fost și mamă, și tată, un sfânt, Dumnezeu să îl ierte. Și cu el am mers înainte. Și ce am devenit astăzi este datorită lui. Asta mă doare cel mai mult: că a văzut doar o perioadă din ce am putut să realizăm, îmi pare rău că nu a văzut, dar știu că știe unde am ajuns, datorită lui nu am luat străzi greșite”, a mai declarat Prințul Marco.

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