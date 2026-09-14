Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr. au atras din nou atenția! Ce relație au cei doi

Andreea Popescu continuă să fie în centrul atenției, iar aparițiile sale recente au stârnit din nou curiozitatea internauților. Influencerița a fost surprinsă alături de Radu Mazăre Jr., unul dintre numele cunoscute din România, iar aceasta nu este prima dată când cei doi sunt văzuți împreună.

Andreea Popescu, din nou alături de Radu Mazăre Jr. Foto: colaj captură video

Bruneta se află de mai mult timp în atenția publicului, iar despărțirea de Rareș Cojoc a făcut ca numele ei să fie și mai prezent în spațiul public. În ultima perioadă, Andreea Popescu a fost asociată și cu Dan Alexa, idilă pe care fosta dansatoare a Deliei și-a asumat-o recent.

După ce au petrecut timp împreună pe barcă, Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr. au ajuns să se bucure din nou de compania celuilalt. De această dată, cei doi au fost surprinși într-un videoclip pe skijet, iar imaginile au atras rapid atenția.

Atmosfera dintre ei pare să fi fost una relaxată, cei doi purtând o conversație într-un cadru lipsit de formalități. Apariția lor repetată a alimentat, bineînțeles, și curiozitatea celor care îi urmăresc.

Ce spun cei doi despre relația lor

Chiar dacă imaginile cu cei doi au dat naștere unor speculații, Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr. au ținut să precizeze că între ei nu există o relație amoroasă. Cei doi susțin că legătura lor este una strict amicală.

„Andreea, faci ce faci și tot cu mine pe jet ajungi! Iar o să apărem în toată presa!”, a spus Radu Mazăre Jr.

Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit

Într-o altă dezvăluire recentă, Andreea Popescu a vorbit și despre silueta sa. Influencerița a recunoscut că a apelat în trecut la injecții pentru slăbit, însă spune că nu le mai folosește de aproximativ trei luni.

Chiar și după ce a renunțat la acestea, bruneta susține că și-a menținut greutatea și că, deși s-a îngrășat două kilograme la un moment dat, a reușit să le dea jos în mod natural. În prezent, Andreea Popescu cântărește 52 de kilograme.

„Nu mai sunt pe injecții de trei luni de zile și atât, m-am menținut. M-am îngrășat la un moment dat două kilograme, le-am dat jos, dar așa, natural, organic, nimic forțat. Acum am 52 de kilograme”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.