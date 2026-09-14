 De ce a izbucnit în lacrimi bona lui Melek Mincă. Gestul făcut de tiktokeriță
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VideoDe ce a izbucnit în lacrimi bona lui Melek Mincă. Gestul făcut de tiktokeriță

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Bona lui Melek a izbucnit în lacrimi. Văduva lui Dani Vicol a dezvăluit motivul pe platformele ei de socializare. TikTokerița își ține mereu fanii la curent cu privire la aspectele importante din viața sa și așa a format o comunitate de peste 2 milioane de urmăritori. De data aceasta, Ana, bona ei, a fost în centrul atenției.

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Foto: captură TikTok

Melek Minca nu se postează doar pe ea, ci și copiii, dar și bona. Aceasta este extrem de sinceră atunci când vine vorba de viața ei personală și nu se ascunde cu nimic. Astfel, a surprins-o pe Ana, bona ei, în timp ce plângea.

Motivul pentru care bona lui Melek a izbucnit în lacrimi

Melek Mincă s-a făcut cunoscută după ce soțul ei, Dani Vicol, a murit într-un tragic accident rutier provocat de Mario Iorgulescu. Aceasta a decis să-și repună viața pe picioare și să-și deschidă un restaurant în Capitală. Bruneta a avut un mare succes la public prin naturalețe și prin felul ei de a fi.

De ceva timp, în peisaj este și Ana, bona copiilor ei. Cele două s-au apropiat extrem de repede, iar Ana s-a integrat în scurt timp în familia lui Melek. Bruneta nu o tratează ca pe o angajată, ci ca pe un membru al familiei.

Astfel, cadoul oferit a făcut-o pe Ana să izbucnească în lacrimi. Urmează ca cele două să plece într-o călătorie în China, lucru care a emoționat-o pe bona lui Melek. Ana a început să plângă, iar tiktokertița i-a mărturisit că o iubește.

„De ce plângi? Zii! Uită-te în ochii mei! Mă superi. Spune-mi. Te ascult. Că plecăm în China? De fericire sau de supărare?”, a întrebat-o Melek Mincă pe Ana.

„De fericire! Eu simt că și tu mă iubești”, a răspuns Ana.

„Păi dacă nu te mai iubeam, te mai luam eu cu mine în China?!”, a adăugat tiktokerița.

Ce cadou i-a făcut Melek Anei

Nu este prima oară când Melek își arată recunoștința față de bona ei, Ana. Recent, tiktokerița a observat că aceasta are probleme cu telefonul, așa că s-a gândit să-i cumpere unul nou.

„Am fost și am cumpărat un telefon. Am aici un telefon nou-nouț, am dat 1.100 de lei și îl voi face cadou Anei, bonei mele, a primit și o folie la el. Ea are un telefon, am văzut-o într-o seară că stătea și se uita la mine pe TikTok și se stingea telefonul, i se aprindea, îl punea la încărcat, am auzit-o când zicea, îl înjura, se enervase.

Și i l-am luat pe ăsta, e nou-nouț, uitați-l cum arată! Mergem acum împreună să vedem reacția ei”, a fost mesajul transmis de Melek, pe pagina sa de TikTok.

Gestul a emoționat-o profund pe Ana. Bona a rămas fără cuvinte și, din nou, a început să plângă.

Ce probleme de sănătate are menajera

Melek nu se ocupă doar de bunăstarea menajerei, ci și de sănătatea ei. Bruneta a arătat pe rețelele de socializare că a fost cu Ana să-și facă niște analize și a recunoscut că acestea nu au ieșit tocmai bune.

„Ana a fost la spital și și-a făcut toate analizele. O parte din analize nu au ieșit foarte, foarte bune. Există o problemă la rinichi care necesită să bea 4-5 l de apă. Doamna doctor a spus că în trecut nu s-a hrănit corespunzător, că trebuie să aibă trei mese și să mănânce și are niște lipsuri foarte mari în corp.

I-am explicat doamnei doctor că Ana locuiește la mine de patru luni, iar în astea patru luni nu a existat să nu fie hrănită, să nu mănânce, tot ce trebuie. Nu mai știu înainte de astea patru luni. Trecutul e trecut, nu mai avem ce să-i mai facem.Are o problemă la rinichi, să vedem mici modificări, tratament, pastile, cu ce e nevoie. Mi-a spus doamna doctor momentan că nu îi dă rețeta până nu primește și analizele de la glandă. M-a trimis să îi fac RMN pentrupentru tot. Momentan mi-a zis că trebuie să bea 4-5 l de apă și să mănânce bine. Ea în trecut nu s-a hrănit cum a trebuit și are niște lipsuri mari în corp”, a spus Melek pe TikTok în urmă cu aproape două luni.

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