Câți bani câștigă Melek Minca din TikTok, în fiecare lună: „Nu prea e greu”

Melek Minca are o afacere de succes, însă în ultimii ani și-a construit o comunitate impresionantă pe TikTok. Văduva lui Dani Vicol, bărbatul care și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a dezvăluit recent câți bani reușește să obțină din activitatea de pe platforma de soicalizare.

Melek Minca a dezvăluit cât câștigă pe lună din TikTok Foto: Arhiva Click!

Melek Minca a devenit cunoscută în mediul online după ce a început să prezinte preparatele și platourile realizate în cadrul afacerii sale. În timp, videoclipurile sale au strâns milioane de vizualizări, iar numărul urmăritorilor a crescut considerabil.

Pe lângă veniturile obținute din restaurante, aceasta câștigă bani și din TikTok. Influencerița a dezvăluit că, într-o singură lună, a încasat aproximativ 1.600 de lei din vizualizările videoclipurilor sale.

Deși suma ar putea părea mică raportat la numărul impresionant de vizualizări, Melek Minca spune că este mulțumită, mai ales pentru că nu depune un efort suplimentar pentru a obține acești bani.

„Nu prea e greu. Sunt 16 milioane făcuți din nimic. Să nu credeți că am avut dintotdeauna vizualizările pe care le am. La început, am avut luni în care făceam mai mulți bani din vizualizări, pentru că mă axam mai mult decât fac acum. La mine nu toate clipurile sunt monetizate în momentul de față, pentru că eu le fac și mai scurte, și mai lungi”, a spus Melek Minca într-un video publicat pe TikTok.

A câștigat și 1.700 de euro într-o lună

Veniturile creatorilor de conținut nu provin însă doar din vizualizări. TikTok-ul le permite acestora să obțină bani și din cadourile primite în timpul transmisiunilor live sau din colaborările cu diferite branduri.

Cei 1.600 de lei nu reprezintă cea mai mare sumă pe care Melek Minca a obținut-o din TikTok. Aceasta a povestit că, atunci când s-a concentrat mai mult asupra platformei, veniturile sale au fost considerabil mai mari.

În urmă cu aproximativ doi ani, când s-a lansat pe TikTok, banii obținuți din vizualizări ajungeau să acopere chiar salariul unei angajate de la restaurant. În anumite luni, câștigurile au ajuns la 1.200, 1.300 și chiar 1.700 de euro.

„Când am intrat pe TikTok, acum doi ani de zile, făceam din vizualizări banii cu care plăteam bucătăreasa, pentru mine era un lucru sfânt. Am avut luni de zile în care am câștigat și 1.200, 1.300 și 1.700 euro din vizualizări”, a mai spus Melek Mincă.

Cine a fost soțul lui Melek Minca

Viața lui Melek Minca s-a schimbat radical în septembrie 2019, când soțul ei, Dani Vicol, în vârstă de 24 de ani, a murit într-un accident rutier provocat de Mario Iorgulescu pe Șoseaua Chitilei din București. Potrivit informațiilor din dosar, Iorgulescu se afla sub influența alcoolului și a drogurilor și circula cu viteză foarte mare când a intrat în coliziune cu mașina condusă de Dani Vicol.

Accidentul a avut loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, iar Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv în mai 2026 la 8 ani și 8 luni de închisoare. În dosarul accidentului, acesta a primit 7 ani pentru ucidere din culpă și 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, pedepsele fiind contopite cu o condamnare dintr-un alt dosar.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de familie în Italia, unde a fost internat într-o clinică. Potrivit informațiilor publice, acesta nu a executat până în prezent nicio zi de închisoare.