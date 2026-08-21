 Cum a ajuns Andu „O guriță mică” de la Masterchef patron de restaurant: „Le place burgerul meu!”
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Cum a ajuns Andu „O guriță mică” de la Masterchef patron de restaurant: „Le place burgerul meu!”

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Andu „O Guriță Mică” (al cărui nume real este Andrei Croitoru) este un cunoscut creator de conținut și fondatorul uneia dintre cele mai mari comunități de food din România. El a intrat, în actualul sezon, în echipa emisiunii MasterChef România, difuzată de PRO TV. Acesta a povestit, într-un interviu video pentru Click!, cum a ajuns să aibă propriul restaurant și cum a învățat să gătească! 

Andu „O Guriță Mică” este cel care, în acest sezon de la MasterChef, va face tot ce-i stă în putere să-i ajute sau să-i încurce pe concurenți.

Andu vine în universul MasterChef cu o misiune care îl va pune direct în miezul competiției. Pe parcursul sezonului, el va fi prezent în momente-cheie ale probelor și va avea puterea de a le influența desfășurarea. 

Le va aduce concurenților ingrediente pe care nu le-au mai întâlnit și pe care vor trebui să le integreze în preparatele lor, îi va provoca în timpul probelor și le va pune la încercare creativitatea și capacitatea de a se adapta. Iar pentru cei care nu reușesc să convingă, urmează Camera Încinsă – locul în care fiecare greșeală poate cântări decisiv în parcursul lor în competiție.

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Andu are o comunitate de aproximativ 3 milioane de urmăritori

Cu o comunitate de aproximativ 3 milioane de urmăritori pe toate platformele și peste 120 de milioane de vizualizări lunar, Andu „O Guriță Mică” ne-a povestit cum a ajuns să transforme pasiunea pentru mâncare într-o carieră în online, construind una dintre cele mai mari comunități din România dedicate conținutului de food.

„Pentru mine, MasterChef este un vis devenit realitate. Acum 13 ani, mă uitam împreună cu mama mea la emisiune și îi spuneam că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să ajung, într-o zi, alături de Chefi. 

Faptul că fac parte din echipa MasterChef, atât în online, cât și în Camera Încinsă, este una dintre cele mai importante realizări din viața mea. Iar rolul meu aici este unul pe cât de frumos, pe atât de provocator: voi încerca să-i ajut pe concurenți, dar și să le pun piedici, să agit spiritele și să le dau provocări care le pot aduce avantaje sau dezavantaje în probele următoare. Practic, nu vor ști niciodată dacă, atunci când intru în scenă, viața lor la MasterChef devine mai ușoară sau mai complicată”. 

Andu, alături de chefii Bontea și Scărlătescu foto: Pro TV
Andu, alături de chefii Bontea și Scărlătescu foto: Pro TV

 „În Camera Încinsă s-a plâns, s-a urlat, s-au certat”

 „Sezonul acesta este foarte tare, sunt 120 de concurenți încă de la prima probă, este un record! Anul acesta, concurenții parcă sunt mai răi, mai determinați să câștige ca niciodată! Eu n-am văzut așa dorință la nimeni! În Camera Încinsă s-a plâns, s-a urlat, s-au certat, dar, în același timp, concurenții au fost foarte competitivi. 

Eu mai am un rol în emisiune; apar în platou cu niște mystery box-uri ca să le zic așa, care conțin ingrediente mai rare și concurenții noștri vor trebui să gătească cu ele”, ne-a spus Andu.

Andu, în platoul Masterchef foto: Pro TV
Andu, în platoul Masterchef foto: Pro TV

Are un restaurant în care se servesc burgeri delicioși 

Dincolo de activitatea lui din on-line, Andu este și un antreprenor de succes: este patron de restaurant, iar burger-ul lui delicios atrage clienții ca un magnet. 

 „Eu am cea mai mare comunitate din România, am undeva la 3 milioane de urmăritori însumat pe toate platformele. Ce făceam, practic, eu în online: gustam preparate de la diferite restaurante și uneori mai și găteam anumite rețete mai ușoare. 

Știu să gătesc, am și un restaurant cu specific american, de șase ani fac lucrul ăsta, cochetez mult cu zona Horeca, cu zona de bucătărie, sunt foarte pasionat! Îmi place foarte mult să mănânc și am testat cred că aproape toate restaurantele din București. Acum, trebuie să plec și în afară.

Eu am învățat să gătesc acasă, de la mama și am mai avut apoi și diferite workshop-uri, unde am învățat cum se combină gusturile că trebuie să ai habar. Cel mai bine îmi iese burgerul, trebuie să veniți să-l gustați la mine la restaurant. Oamenilor le place burgerul meu”, ne-a mai spus Andu. 

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