 O mamă de doar 29 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit în Capitală
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O mamă de doar 29 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit în Capitală

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O familie a fost implicată într-un accident grav produs miercuri după-amiază, pe Șoseaua Gării Cățelu din București. O tânără în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost lovită de un camion. Celelalte două persoane care se aflau împreună cu ea au fost transportate la spital.

Ambulanță. Foto: Arhiva Click!
Ambulanță. Foto: Arhiva Click!

O tânără mamă și-a pierdut viața 

Potrivit informațiilor disponibile, victimele ar fi fost membre ale aceleiași familii: tânăra de 29 de ani, fiica acesteia și bunica fetiței. Femeia ar fi murit în urma impactului, în timp ce celelalte două persoane au primit îngrijiri medicale și au fost duse la spital.

„În urma accidentului de circulație, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viața, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră, potrivit Romaniatv.net

Ce au descoperit până acum oamenii legii despre șoferul care a produs tragedia

La volanul camionului se afla un bărbat în vârstă de 43 de ani. Acesta circula pe Șoseaua Gării Cățelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Șoseaua Pantelimon, când, în condiții care urmează să fie stabilite, i-ar fi lovit pe cei trei pietoni.

Șoferul a fost verificat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. În zonă au fost instituite restricții de trafic pe ambele sensuri ale Șoselei Gării Cățelu, pe durata cercetărilor.

„Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Căţelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni. În urma accidentului de circulaţie, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viaţa, iar ceilalţi doi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale”, a informat Brigada Poliţiei Rutiere, potrivit Digi24

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