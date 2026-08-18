Lună de miere transformată în tragedie! Doi tineri britanici proaspăt căsătoriți au murit într-un accident de elicopter în Grecia

O vacanță de vis s-a încheiat dramatic pentru doi tineri londonezi cu o carieră de succes în lumea financiară. Elicopterul privat în care se aflau s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări la aterizarea pe insula Sifnos.

Doi tineri căsătoriți din Marea Britanie, aflați la începutul lunii de miere, și-au pierdut viața într-un grav accident de elicopter pe insula grecească Sifnos, alături de pilotul elen al aparatului.

Alexander Cromie, vicepreședinte la fondul de investiții Blackstone, și Marie Ebert, consultant la renumita companie Bain & Company, închiriaseră un taxi aerian din apropierea Atenei, însă aeronava a suferit o defecțiune tehnică în aer și s-a transformat într-o minge de foc cu doar câteva momente înainte de aterizare.

Momentele critice dinaintea impactului

Cuplul călătorea de la Markopoulo spre destinația de vacanță Sifnos, iar aparatul de tip Bell 206 era pilotat de Giorgos Raikos, un fost ofițer de aviație militară cu o vastă experiență de zbor, în vârstă de 55 de ani, tată a trei copii, conform cotidianului din Atena Ta Nea.

Cu puțin timp înainte de aterizarea programată, pilotul a anunțat turnul de control că se pregătește să coboare pe heliport, moment după care a urmat o tăcere radio inexplicabilă.

Camerele de supraveghere au surprins elicopterul rotindu-se necontrolat în aer și pierzând rapid altitudine, înainte de a se izbi violent de pământ și de a exploda la impact. Martorii aflați în zonă au relatat că au auzit zgomote puternice și anormale de motor chiar înainte de prăbușire,.

Mesaje sfâșietoare din partea colegilor

Dispariția prematură a celor doi tineri a stârnit o undă de șoc în mediul de afaceri londonez. Companiile de top la care lucrau cei doi soți au transmis mesaje oficiale de condoleanțe familiilor îndurerate.

„Suntem șocați de trecerea tragică în neființă a trei persoane, inclusiv a colegului nostru Alex Cromie și a soției sale, Marie Ebert, care își sărbătoreau luna de miere. Alex a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el, iar gândurile noastre sunt alături de cei dragi”, Au transmis cei de la Compania Blackstone pentru Alexander Cromie.

„Marie Ebert a fost o membră extrem de îndrăgită și profund respectată a echipei noastre din Londra. A fost excepțională în munca sa, admirată de colegi și avea un viitor extraordinar înainte. Suntem devastați de această pierdere cumplită”, declaratia oficială a companiei Bain & Company pentru Marie Ebert, potrivit Daily Mail.