Tragedie în Spania! Un român a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat într-un canal

Un grav accident rutier petrecut în regiunea Golmés a dus la moartea unui român de 42 de ani. Conducătorul auto, aflat sub influența alcoolului, a abandonat victima pe scaunul din dreapta și a fugit acasă, fiind ulterior arestat de polițiști.

Sfârșit tragic pentru un cetățean român în vârstă de 42 de ani, a cărui viață a fost curmată într-un cumplit accident de circulație produs în regiunea Pla d'Urgell din Spania.

Autoturismul în care acesta se afla ca pasager a plonjat și s-a răsturnat în canalul de irigații Urgell, în localitatea Golmés. În loc să ceară ajutorul echipajelor de salvare, șoferul băut a părăsit locul faptei, lăsându-și pasagerul să moară captiv în epavă.

Victima, găsită fără viață pe scaunul din dreapta: șoferul a fugit fără să sune la 112

Accidentul a avut loc duminică după-amiază, când vehiculul a părăsit carosabilul și a căzut în canalul de apă, potrivit Segre.

Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit ulterior de echipele de intervenție, blocat pe locul din dreapta față al mașinii răsturnate.

După producerea tragediei, cel aflat la volan a fugit imediat de la fața locului și nu a alertat serviciile medicale de urgență pentru a încerca salvarea pasagerului.

Șoferul a fost găsit băut acasă

Agenții de poliție au reușit rapid identificarea proprietarului autoturismului, stabilind că acesta se afla la volan în momentul impactului fatal. Individul a fost localizat la domiciliul său din localitatea învecinată Mollerussa, prezentând semne evidente de ebrietate.

Conducătorul auto a fost reținut la domiciliu, fiind incapabil să le ofere anchetatorilor o explicație pentru faptul că nu a sunat la numărul unic de urgență.

Bărbatul a fost arestat preventiv și este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de omor din culpă și omisiunea acordării primului ajutor.

Nu este primul caz în care un român moare în Spania, iar șoferul fuge de la locul accidentului

Pe 22 martie 2026, un șofer român de TIR în vârstă de 60 de ani a fost ucis într-o parcare din Alfajarín, în apropiere de Zaragoza.

Bărbatul ar fi surprins un individ care încerca să fure combustibil din rezervorul camionului. Potrivit relatărilor din presa română, suspectul s-a urcat în propriul camion și, în timp ce încerca să plece, l-a lovit mortal pe șofer. Ulterior, acesta a fugit, fiind prins la aproximativ 45 de kilometri distanță.