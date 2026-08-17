Situație neașteptată pentru o familie de români aflată în vacanță în Grecia. „Stăm cu mașina în casă”

O vacanță pe brațul Kassandra din Halkidiki a luat o turnură bizară pentru o familie de turiști români. Camera de cazare a fost distrusă complet după ce un șofer a accelerat greșit, iar familia a ajuns să doarmă cu autoturismul înfipt în zid.

Camera acestora a fost grav avariată după ce un șofer bulgar de peste 80 de ani a confundat pedalele și a intrat cu mașina direct în clădire, spărgând zidul dormitorului și umplând bagajele de moloz.

Au dormit cu autoturismul în cameră: de ce au refuzat mutarea

Impactul violent a dărâmat o bucată consistentă de perete direct peste lucrurile turiștilor, însă, în ciuda distrugerilor evidente, familia a refuzat relocarea oferită de proprietari, considerând că o altă cazare situată la nouă kilometri distanță le-ar fi stricat planurile de vacanță.

Astfel, turiștii au ales să rămână în cameră alături de mormanul de cărămizi și de botul mașinii rămas blocat în încăpere.

„Am plecat din șantier și, aparent, tot în șantier am ajuns. Ca să înțelegeți norocul meu, dragilor, au intrat cu mașina în casă. Am plecat din șantier și am ajuns la moloz. Cam așa arată bagajele. Să ne recazeze la 9 kilometri de aici nu-mi convine. Un om de 80 și ceva de ani, mai exact un bulgar, în loc să apese frâna, a apăsat accelerația. Stăm cu mașina în casă”, a spus românul pe TikTok.

Val de glume pe TikTok

Situația a rămas neschimbată și a doua zi, autoritățile locale nereușind să extragă vehiculul din structura vilei din cauza prioritizării intervențiilor la incendiile de vegetație izbucnite în aceeași perioadă pe brațul Kassandra.

Românul a ales să facă haz de necaz, iar imaginile publicate pe TikTok au adunat mii de aprecieri și comentarii pline de umor de la internauți.

Turiștii au glumit pe seama robusteții mașinii implicate în accident, comentând că este o reclamă nesperată pentru producătorul auto. Alți utilizatori au lăudat calmul de fier al românului în fața dezastrului sau au remarcat ironic că cel mai important lucru este faptul că aparatul de aer condiționat a rămas intact pe perete.

„Manifesting calmul tău în situații critice”; „Bună reclamă la Volvo. Dacă era XC90, cădea vila” au spus câțiva internauți în comentarii.

O mașină a ajuns direct în piscina unui hotel

Un moment de panică a avut loc pe 16 iulie, în zona Mani din sudul Greciei după ce un autoturism a ajuns direct în piscina unui hotel.

Potrivit relatărilor din presa elenă, la bord se aflau trei persoane, printre care un copil, dar și un câine. Incidentul s-ar fi produs după o eroare de manevrare a șoferiței.

Cei aflați în mașină au reușit să iasă fără răni. Șoferița a scos din autoturism copilul și celelalte două persoane, iar un câine aflat pe bancheta din spate a fost, de asemenea, salvat.

sursa Facebook