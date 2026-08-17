 Cuplu ucis de flăcări pe o insulă din Grecia!
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Cuplu ucis de flăcări pe o insulă din Grecia!

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Un cuplu în vârstă a murit pe insula Salamina, în apropiere de Atena, după ce două incendii au izbucnit aproape simultan și s-au extins rapid din cauza vântului puternic. Trupurile celor doi au fost găsite de pompieri în apropierea plajei Peristeria, în sudul insulei, unde flăcările au distrus mai multe case. Sute de localnici și turiști au fost evacuați din zonele amenințate.

Polițiștii au păzit zona în care au fost găsite trupurile celor doi soți (Foto: Profimedia)
Polițiștii au păzit zona în care au fost găsite trupurile celor doi soți (Foto: Profimedia)

Primul incendiu a izbucnit duminică după-amiază în sudul insulei, într-o zonă împădurită și rezidențială din Peristeria, iar aproximativ 20 de minute mai târziu a fost raportat un al doilea focar, în estul insulei.

Sute de turiști și localnici au fost evacuați

Aproximativ 260 de pompieri au intervenit cu zeci de autospeciale, avioane și elicoptere pentru a împiedica unirea celor două focare. Unul dintre incendii a fost stins complet, însă pompierii au continuat să lupte cu flăcările în sudul insulei. Peste 570 de localnici și turiști au fost evacuați din zonele amenințate, inclusiv cu ajutorul unor ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă și al unor nave private.

Cel puțin nouă persoane au fost rănite după ce au suferit arsuri ori au inhalat fum. Vântul puternic și terenul stâncos au îngreunat intervenția, favorizând totodată extinderea rapidă a flăcărilor.

Pompierii se luptă cu flăcările (Foto: Profimedia)
Pompierii se luptă cu flăcările (Foto: Profimedia)

În Halkidiki, pompierii s-au luptat cu un incendiu de amploare care a amenințat localitățile Siviri și Fourka. Autoritățile au evacuat sute de localnici și turiști, inclusiv pe mare, după ce flăcările s-au apropiat de coastă. Incendiul a fost stins, însă pompierii au rămas în zonă pentru a supraveghea situația și a preveni eventualele reaprinderi. Focul s-a extins pe o suprafață împădurită, cu pini foarte inflamabili, iar frontul incendiului a ajuns la aproximativ trei kilometri.

Flăcările au atins în unele zone între 20 și 30 de metri înălțime. Doi pompieri au fost răniți și transportați la spital. În timpul intervenției din Halkidiki, imaginile surprinse în zonele turistice au arătat turiști în costume de baie care își strângeau în grabă lucrurile și se îndreptau spre punctele de evacuare.

Pentru persoanele aflate pe plajă, apropierea focului a făcut ca evacuarea pe mare să fie cea mai sigură variantă. Mai multe ambarcațiuni au fost mobilizate pentru a-i transporta pe cei care doreau să părăsească zona.

Grecia se confruntă cu numeroase incendii în această perioadă. Pe insula Skyros, aproximativ 1.300 de hectare de pădure au fost distruse de flăcări, în timp ce autoritățile avertizează că riscul izbucnirii unor noi incendii rămâne extrem de ridicat.

Vânturile puternice și temperaturile ridicate creează în continuare condiții favorabile pentru răspândirea focului, iar pompierii rămân în alertă în mai multe regiuni ale țării.

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