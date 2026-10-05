Alertă într-o pădure din Iași! Muniție neexplodată, descoperită într-o zonă frecventată de localnici

S-a dat alerta într-o pădure din județul Iași, după ce au fost descoperite 70 de elemente de muniție neexplodată. Proiectilele și bombele se aflau într-o zonă frecventată de cei care ieșeau la plimbare. Pirotehniștii au intervenit.

70 de elemente de muniție, descoperite într-o pădure din Iași. Foto: ISU Iași

ISU Iași a anunțat că s-au găsit 70 de astfel de elemente de muniție. Pirotehniștii au mers la fața locului și au ridicat proiectile perforante și explozive de diferite calibre, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

Zeci de proiectile și bombe, descoperite într-o pădure din Iași

Duminică, 4 octombrie, echipa pirotehnică a ISU Iași a mers într-o pădure din comuna Todirești de unde a ridicat 70 de elemente de muniție neexplodată. Autoritățile au menționat că a fost vorba despre proiectile perforante și explozive de diferite calibre, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

„Suprafața de teren asanată a fost de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Muniția a fost ridicată și transportată în vederea depozitării și distrugerii în condiții de siguranță”, a menționat ISU Iași.

Nu este un incident izolat în Iași

În urmă cu aproape două săptămâni echipa pirotehnică a intervenit din nou, tot în Iași, de data aceasta pe un teren din comuna Popricani. Acolo au fost descoperite pe 500 de metri pătrați 95 de elemente de muniție, ce au fost transportate în condiții de siguranță, urmând să fie distruse.

Printre acestea se numără 22 de proiectile explozive de calibrul 47 mm, 12 lovituri de artilerie explozive de calibrul 47 mm, 41 de proiectile perforant-trasor de calibrul 47 mm, opt proiectile perforant-subcalibru de calibrul 47 mm, două proiectile perforante de calibrul 20 mm, trei cartușe de calibrul 7,92 mm și șapte stabilizatoare de bombă de aruncător de calibrul 60 mm.

Ce arată statisticile

„Potrivit situației centralizate la data de 4 octombrie 2026, echipa pirotehnică a ISU Iași a înregistrat 182 de misiuni, dintre care 173 de asanare și 9 de distrugere a muniției asanate, suprafața totală asanată fiind de 40.480 de metri pătrați.

În document au fost raportate 3.470 de elemente de muniție, între care proiectile, grenade ofensive și defensive, mine antitanc și antipersonal, bombe de aruncător și de aviație, grenade antitanc, lovituri de aruncător de grenade, muniții de infanterie și alte elemente de muniție”, a spus ISU Iași.

Autoritățile recomandă ca în cazul în care descoperiți obiecte ce ar putea fi elemente de muniție să nu le atingeți, să nu le loviți, să nu încercați să le mutați locul și să nu le demontați.

„Nu le introduceți în foc și nu le transportați în locuințe sau în alte spații. Îndepărtați-vă de acestea, evitați apropierea altor persoane și apelați imediat 112.

Vorbiți cu cei mici despre acest pericol și învățați-i să anunțe un adult dacă găsesc asemenea obiecte. Grija pentru cei dragi începe și cu un gest simplu: păstrarea distanței și solicitarea ajutorului specializat”, mai transmite ISU Iași.