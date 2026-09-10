 10 lucruri pe care le poți depozita sub pat. Trucul simplu pentru a câștiga spațiu în locuință
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10 lucruri pe care le poți depozita sub pat. Trucul simplu pentru a câștiga spațiu în locuință

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Când locuiești într-un apartament cu spațiu limitat, fiecare centimetru contează. Iar zona de sub pat este de multe ori neglijată sau folosită haotic. Puțini știu că ar putea un loc de depozitare extrem de eficient - cu condiția să fie organizată corect. 

Ce poți depozita sub pat
Ce poți depozita sub pat Foto: arhivă

  Specialiștii în organizare spun că nu orice obiect ar trebui ascuns acolo, iar modul în care îl depozitezi face diferența între ordine și haos.   

Ce merită cu adevărat să depozitezi sub pat

Organizatorii profesioniști sunt de acord asupra unui principiu simplu: sub pat ar trebui să ajungă doar lucrurile pe care le folosești rar. Mara Bangura, fondatoarea Green Earth Organizing, compară acest spațiu cu un garaj sau o mansardă - locuri în care păstrezi obiecte de care ai nevoie doar ocazional.

Aici intră hainele sezoniere, precum paltoanele groase sau costumul de baie, încălțămintea pentru iarnă, lenjeriile de rezervă, obiectele pentru ocazii speciale, gențile elegante, rochiile sau smokingul.

Tot sub pat își pot găsi locul valizele, cuburile de împachetat, pernele de călătorie, jucăriile cu valoare sentimentală, albumele foto sau mementourile de familie.

Pentru unii, spațiul este ideal și pentru stocuri de produse casnice -hârtie igienică, șervețele, pastă de dinți, produse de curățenie - sau chiar pentru echipamente sportive precum schiurile și snowboardul.

Obiectele mici, dar utile, precum o lanternă de urgență sau câteva cărți, pot fi și ele depozitate aici fără probleme, potrivit The Spruce.

Ce nu ar trebui niciodată ascuns sub pat

Există însă și limite. Organizatorii avertizează că sub pat nu ar trebui să ajungă niciodată produse perisabile sau medicamente. Acestea pot expira, se pot deteriora și, cel mai probabil, vor fi uitate. La fel, obiectele periculoase -substanțe chimice, lichide inflamabile - trebuie depozitate în locuri sigure, nu sub pat.

Cum păstrezi ordinea sub pat: reguli simple, dar esențiale

Depozitarea corectă începe cu alegerea containerelor potrivite. Macie Kreutzer, specialist în organizare, spune că una dintre cele mai mari greșeli este aruncarea obiectelor direct pe podea, fără cutii sau protecție. Asta atrage praf, acarieni și dezordine.

Cutii din plastic cu capac sunt esențiale, iar înainte de a le cumpăra trebuie să măsori cu atenție spațiul de sub pat - înălțime, lățime, adâncime. Sunt recomandate cutiile cu roți, ușor de scos și de împins la loc. Kimberly Savel‑Turek, organizatoare de profesie, preferă cutiile plate, cu profil redus, care se închid etanș și păstrează obiectele curate.

Pentru haine voluminoase, sacii cu fermoar sau cei vacuumabili sunt soluții ideale. În funcție de configurația patului, poți folosi întreaga lungime sau lățime a acestuia pentru a maximiza spațiul.

Trucuri suplimentare pentru un spațiu eficient și accesibil

Dacă ai posibilitatea, un pat cu sertare integrate este cea mai practică variantă. Etichetele sunt obligatorii - nu trebuie să fie sofisticate, Mara Bangura folosește post‑it-uri neon lipite cu bandă transparentă, vizibile chiar și în spațiul întunecat de sub pat.

Pentru obiectele mai voluminoase, ridică patul cu risere, astfel încât accesul să fie mai ușor. Iar cutiile din plastic trebuie așezate întotdeauna orizontal, pentru a putea fi manevrate rapid.

Cu un sistem bine gândit, zona de sub pat poate transforma modul în care funcționează o locuință mică. Depozitezi mai mult, găsești mai repede, păstrezi totul curat - iar spațiul rămâne aerisit și ordonat.

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