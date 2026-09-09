 Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express
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Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express

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Valerie Lungu și-a încântat comunitatea online cu un tur complet al noii sale locuințe. Amenajată impecabil, în tonuri calde de bej și maro, casa pare decupată din cele mai populare galerii de design interior de pe Pinterest.

Casa de vis a Valeriei Lungu
Casa de vis a Valeriei Lungu Foto: Instagram

Valerie Lungu, creatoarea de conținut din România și Republica Moldova, continuă să își inspire urmăritorii, de această dată nu doar prin ținute sofisticate, ci și prin alegerile în materie de design interior.

După ce a împărtășit de-a lungul timpului etapele construirii și finisării noii sale locuințe, influencerița a prezentat rezultatul final printr-un mult așteptat „home tour”. Rezultatul reflectă fidel estetica sa: un cămin luminos, primitor, cu linii curate și un rafinament discret, gândit pentru o viață armonioasă în doi.

Rafinament minimalist și accente luxuriante: decor ca pe Pinterest

Fiecare colț al locuinței dezvăluie o armonie cromatică bazată pe tonuri neutre de bej, crem și accente naturale de lemn cald, dispus în stil chevron. Creatoarea de conținut a spus că și-au dorit ca încă de la intrare să ofere un stil parizian.

„Am preferat să avem ceva curbat, deoarecere la intrare avem multe colțuri și să avem un vibe parizian și ne-a ieșit” a spus influencerița pe Youtube.

Livingul impresionează printr-o canapea generoasă, modulară și rotunjită, însoțită de o măsuță din marmură spectaculoasă și corpuri de iluminat sculpturale, aurii, care creează o atmosferă intimă și sofisticată.

Bucătăria continuă aceeași direcție elegantă, cu insulă centrală cu margini rotunjite, finisaje din compozit cu textură marmorată și detalii metalice aurii. Spațiul transmite lejeritate și bun gust, fiecare element decorativ fiind ales minuțios pentru a transforma casa într-un adevărat sanctuar de relaxare.

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Valerie Lungu png Foto: captură video tiktok

O nouă etapă în viața personală: logodnă romantică și provocarea Asia Express

Dincolo de succesul profesional și de bucuria de a avea casa visurilor, Valerie Lungu traversează o perioadă extraordinară și pe plan sentimental.

Creatoarea de conținut împarte acest spațiu cu logodnicul ei, Alex Gâlcă, alături de care formează o relație solidă de mai mulți ani. Cei doi au marcat o nouă etapă a poveștii lor de dragoste în această vară, când Alex a cerut-o în căsătorie într-un cadru de vis în Italia.

În plus, legătura lor este pusă la încercare și în lumina reflectoarelor, participând împreună la emisiunea „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde demonstrează că formează o echipă unită nu doar în viața de zi cu zi, ci și în cele mai solicitante competiții televizate.

Sursa Tiktok 

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