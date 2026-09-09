 Echipa care a primit a doua șansă la Asia Express. Ce concurenți au ratat sezonul trecut
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Echipa care a primit a doua șansă la Asia Express. Ce concurenți au ratat sezonul trecut

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O echipă care trebuia să participe la sezonul trecut al emisiunii a fost nevoită să renunțe înainte de start, în urma unei situații medicale neașteptate. Mona Segall a dezvăluit ce s-a întâmplat și cum au ajuns concurenții să primească o nouă șansă în Asia Express 2026.

Ce echipă a primit a doua șansă pentru Asia Express
Ce echipă a primit a doua șansă pentru Asia Express Foto: instagram/arhivă

Asia Express 2026 vine cu un traseu spectaculos prin China, dar și cu povești mai puțin cunoscute din spatele castingului. Mona Segall a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că selecția concurenților se întinde pe o perioadă lungă și că lista finală se poate schimba chiar înainte de plecarea la filmări.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă au primit o nouă șansă la Asia Express

Pentru Valerie Lungu și Alex Gâlcă, participarea la Asia Express nu a fost o decizie luată de la zero în acest sezon. Cei doi fuseseră selectați pentru ediția precedentă, însă planurile au fost date peste cap de un accident.

Alex Gâlcă s-a accidentat la schi înainte de plecarea la filmări, iar starea lui de sănătate nu i-a mai permis să participe în competiție.

Mona Segall a explicat că astfel de situații nu sunt neobișnuite în producția Asia Express și că echipa are întotdeauna variante de rezervă pentru cazurile în care un concurent nu mai poate participa în ultimul moment.

„Din fericire acum nu, dar în alte sezoane s-a întâmplat. S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu. S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”.

Mona Segall, dezvăluiri despre castingul Asia Express

Alegerea echipelor pentru Asia Express presupune un proces amplu, în care nu contează doar notorietatea concurenților.

Potrivit Monăi Segall, echipa de casting urmărește chimia dintre parteneri, relația dintre aceștia și energia pe care o pot aduce în competiție. Dan Haiduc și Cătălin Prini se întâlnesc cu numeroase perechi înainte ca producția să stabilească distribuția finală.

„Sunt concurenți care sunt persoane cunoscute, VIP-uri și ei sunt aleși de o echipă mai mare, ei sunt căutați și aleși. Cei care se ocupă de casting, Dan Haiduc cu Cătălin Prini, se întâlnesc cu fiecare pereche în parte, se întâlnesc cu zeci de perechi până să-i alegem și stau ore și ore și ore. Stau de vorbă, văd care este chimia, văd care este relația de cuplu, care este energia și în funcție de asta povestim cu toții și alegem”, a explicat producătoarea de la Asia Express pentru sursa citată.

Asia Express 2026 vine cu o schimbare importantă de decor: concurenții pornesc pe un traseu spectaculos prin China, o destinație care, potrivit Monăi Segall, poate aduce un plus de spectacol și imagini impresionante. Producătoarea mizează însă, ca în fiecare sezon, și pe dinamica dintre concurenți, despre care spune că poate surprinde publicul.

„Să vă așteptați să fiți din nou uimiți sper, pentru că ajungem în China, care este o țară uimitoare și mă bazez mult pe asta. Mă bazez ca de obicei pe casting pentru că întotdeauna ne surprinde castingul și sper că și de data asta să își găsească fiecare dintre cei care ne urmăresc perechea preferată sau perechea mai puțin preferată și să poată să urmărească mai cu interes tot ce se întâmplă acolo”, a declarat Mona Segall. 

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