El a pus mâna pe trofeul „Asia Express” 2026? A scăpat informația în direct: „Cu siguranță aș câștiga și cu ea”

Asia Express 2026 a debutat cu o surpriză neașteptată: unul dintre concurenți pare să fi dezvăluit, încă din prima zi de difuzare, cine ar putea fi câștigătorii sezonului 9. Concurenții au intrat în competiție în condițiile deja cunoscute: fără bani, fără telefoane, cu doar un dolar pe zi și cu probe menite să le testeze limitele fizice și psihice.

Se cunosc câștigătorii? Foto: Facebook

Cine ar fi „stricat” surpriza

În dimineața premierei, Alin Alexuc, partenerul lui Gabi Torje în competiție, a intervenit printr-un apel în emisiunea Super Neatza, unde se aflau invitați Torje și Mirela Vaida. Întrebat de Florin Ristei dacă ar accepta să participe din nou la Asia Express, într-o echipă alături de Mirela Vaida, Alexuc a oferit un răspuns care a atras atenția:

„Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea.”

Formularea a fost interpretată ca o aluzie la faptul că el și Gabi Torje ar fi deja câștigătorii sezonului 9, având „experiența victoriei”. Declarația a venit înainte ca primul episod să fie difuzat, ceea ce a alimentat speculațiile.

Fanii emisiunii au remarcat deja asemănări evidente cu echipa care a câștigat anul trecut, Dan Alexa și Gabi Tamaș. În ambele cazuri, vorbim despre sportivi cu o rezistență fizică ridicată, un spirit de echipă solid, disciplină, determinare și capacitatea de a gestiona presiunea competiției. Toate aceste elemente conturează profilul unor concurenți pregătiți să ducă drumul până la capăt și să lupte pentru trofeu.

Deși declarația lui Alin Alexuc a fost interpretată ca o dezvăluire a finalului, competiția abia a început, iar traseul Asia Express este cunoscut pentru răsturnări de situație. Confirmarea oficială a câștigătorilor va veni abia la finalul sezonului, odată cu ajungerea echipelor în Perla din Shanghai.

Cine sunt concurenții din acest sezon „Asia Express”

Ca în fiecare an, echipa de producție vine cu o serie de concurenți determinați să pună mâna pe marele premiu.

Pe Drumul Mătăsii au pornit: Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui, Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui, Miky

Cele nouă echipe își vor testa limitele într-o competiție spectaculoasă, ce va fi difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, începând de la ora 20.30.