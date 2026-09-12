 Iulia Albu, fascinată de mașinile de epocă. Ce automobil își dorește: „Sunt o cumpărătoare compulsivă, aș plăti aproape cât am disponibil”
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Iulia Albu, fascinată de mașinile de epocă. Ce automobil își dorește: „Sunt o cumpărătoare compulsivă, aș plăti aproape cât am disponibil”

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Iulia Albu a participat la un eveniment de suflet pentru ea, dedicat iubitorilor de automobile clasice și de colecție. Sâmbătă, 12 septembrie 2026, Piața Sfatului din Brașov a fost gazda Întâlnirii Naționale Volkswagen Clasic 2026, eveniment organizat de Retromobil Club România – Secția Volkswagen.

Iulia Albu, prezentă la Întâlnirea Națională Volkswagen Clasic 2026.
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Iulia Albu, prezentă la Întâlnirea Națională Volkswagen Clasic 2026. Foto: Click!

Prezentă la eveniment, Iulia Albu a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre pasiunea sa pentru automobilele de epocă și despre una dintre mașinile pe care și-ar dori să le aibă în propria colecție. Excentrica vedetă recunoaște că este fascinată de obiectele care au o poveste, sunt încărcate de istorie și păstrează cât mai multe dintre elementele originale.

Iulia Albu: „Este o bucurie și o plăcere să fiu prezentă azi la acest eveniment”

Mai mult, Iulia Albu a dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, a fost cât pe ce să-și cumpere o „broscuță”, însă a ratat achiziția. Visul nu a dispărut însă, iar vedeta își dorește ca, la un moment dat, să găsească mașina potrivită, pe care să o păstreze și să o readucă, pe cât posibil, la starea sa inițială.

Click: Care este pasiunea ta pentru astfel de automobile?

Iulia Albu: Eu am o pasiune pentru tot ce este frumos, pentru tot ce este antic, pentru tot ce are o poveste și pentru tot ce este încărcat de istorie.

Click: Ce reprezintă pentru tine astfel de mașini?

Iulia Albu: Este o bucurie și o plăcere să fiu prezentă azi la acest eveniment și nu este pentru prima oară când sunt în mijlocul atâtor mașini minunate, dar este o bucurie de fiecare dată, mai ales că eu am o pasiune deosebită pentru „broscuțe”, iar la un moment dat am fost cât pe ce să-mi achiziționez una, dar nu am ajuns prima la acea vânzare și, din păcate, am ratat-o, dar, cu siguranță, este un vis de-al meu să-mi achiziționez o „broscuță” pe care să o readuc la starea inițială, să o recondiționăm cât mai puțin, să aibă cât mai multe piese originale și să fie un demers destul de ușor.

Click: Cât ar plăti Iulia Albu pentru o astfel de mașină de epocă?

Iulia Albu: În general, pentru că eu sunt o cumpărătoare compulsivă, aș plăti aproape cât am disponibil la momentul respectiv, dar am și persoane cu care mă consult din punctul acesta de vedere. Achiziția va fi făcută la prețul corect, cu siguranță.

Click: Ce colecționează Iulia Albu în momentul de față?

Iulia Albu: Dintotdeauna colecționez oglinzi venețiene. Nu vă imaginați că am sute, dar am zeci și sunt foarte mari, cel puțin ale mele. Toate sunt așezate pe pereți, casa cu două fețe este locul perfect pentru asemenea piese.

Am o pasiune pentru mobilierul antic, am foarte multe piese dăruite chiar de mulți dintre urmăritorii mei, care au văzut ce am făcut cu acest proiect și, cumva, și-au dorit ca piesele moștenire din familia lor, pe care nu le puteau integra în stilul lor de viață, să ajungă la cineva care le apreciază și au ajuns la mine.

Am colecție de porțelanuri, de cristale, ce nu am, de ceasuri. Chiar stăteam și mă gândeam zilele acestea: în ipoteza în care cineva ar dori să fure ceva de la mine, n-ar avea ce, pentru că mă îndoiesc că ar pleca cu candelabrele de 2 metri lungime. Ar veni, s-ar minuna, probabil ar bea un prosecco bun, pe care îl găsesc în cămară, și ar pleca cu mâna goală. Nu investesc în lucruri care pot să fie pierdute ușor.

Click: Cum se explică faptul că o pasionată de automobile nu are un automobil?

Iulia Albu: Am un automobil. Bine, a spune că Fiatul 500 este un automobil este o exagerare din anumite puncte de vedere, este un mijloc de transport, o mașinuță pe care o ador, este prima mea mașină și este o mașină pe care o pot parca foarte ușor, nu se strică niciodată, este o poveste.

Îmi este și foarte greu să renunț la ea și ăsta este și motivul pentru care îmi doresc tot o mașină mică pe care să o țin în garaj, o mașină de duminică, probabil o „broscuță”.

Click: O mașină de epocă, „broscuță”, când ar fi condusă?

Iulia Albu: Va fi scoasă doar duminica la cafea, pe Beller poate, pe Ferdinand, în vecinătatea casei noastre.

Click: Se integrează o astfel de mașină acum, în vremurile noastre, când există mașini tot mai luxoase, mai scumpe, pline de tehnologie, cu toate facilitățile, cu încălzire în scaune?

Iulia Albu: Știi, există o mare diferență între avuție și statut. Sunt oameni foarte avuți care nu-și pot cumpăra statutul și există oameni care au statut fără să aibă averi colosale, pentru că statutul și adevăratul lux și libertate în viață stau tocmai în aceste alegeri eclectice. Și nu, cu siguranță nu se încadrează, cu siguranță va sări mereu în ochi o asemenea mașină în trafic, dar va fi doar admirată, niciodată nimeni nu va spune că este o mașină veche, cu siguranță.

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