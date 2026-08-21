Cum folosești corect produsele rezistente la transfer? Trucuri pentru ruj, mascara și fond de ten

Mascara care rezistă la apă, fondul de ten care nu se transferă pe haine și rujul care rămâne intact ore întregi sunt aliați utili în zilele călduroase. Machiajul waterproof și produsele rezistente la transfer pot face rutina de frumusețe mai simplă, însă necesită și o demachiere atentă. Iată cum le folosești corect și ce greșeli este bine să eviți!

Căldura, transpirația, sebumul și umiditatea pot afecta aspectul machiajului. În aceste condiții, produsele rezistente la apă sau la transfer pot fi o alegere practică, mai ales la plajă, la piscină sau în zilele în care petreci mult timp în aer liber.

Știai că termenii waterproof și rezistent la transfer nu înseamnă exact același lucru? Un produs waterproof este creat să reziste mai bine la apă și umezeală, în timp ce un produs transfer-rezistent este conceput să se transfere mai puțin pe piele, haine, pahare sau alte suprafețe.

Cum funcționează produsele rezistente la transfer

Formulele acestor produse conțin ingrediente care ajută pigmenții să intre mai bine în piele și să reziste mai mult timp. În funcție de produs, pot fi folosiți polimeri, ceruri, uleiuri sau siliconi.

Rezistența mai mare vine însă și cu o particularitate importantă: produsele pot fi mai greu de îndepărtat la finalul zilei. De aceea, demachierea trebuie făcută cu produse potrivite și fără frecare agresivă.

În plus, toleranța pielii diferă de la o persoană la alta. Un ingredient cosmetic poate fi bine tolerat de o persoană și poate provoca iritații alteia. Dacă observi roșeață, usturime, mâncărime sau apariția unor leziuni după folosirea unui produs, întrerupe utilizarea și cere sfatul unui dermatolog.

Rujul rezistent la transfer. Cum îl aplici ca să reziste?

Rujurile long-lasting sau transfer-rezistent sunt printre cele mai utilizate produse în sezonul cald. Pentru un rezultat uniform, pregătește buzele înainte de aplicare.

Dacă buzele sunt foarte uscate sau prezintă zone cu piele descuamată, poți folosi o exfoliere blândă, urmată de hidratare. Un balsam de buze aplicat înainte poate ajuta la obținerea unui aspect mai neted.

După ce îndepărtezi excesul de balsam, aplică rujul în strat subțire. Pentru formulele lichide, o pensulă poate ajuta la definirea precisă a conturului.

Lasă primul strat să se fixeze conform instrucțiunilor producătorului și aplică al doilea strat dacă produsul permite. Evită să suprapui multe straturi, deoarece acestea pot face rujul să se strângă sau să se desprindă neuniform.

Dacă vrei un plus de strălucire, poți folosi un gloss compatibil cu formula rujului. Verifică însă recomandările de pe ambalaj, deoarece anumite produse pot diminua rezistența rujului.

Așa demachiezi corect machiajul rezistent!

Machiajul rezistent la apă și transfer are nevoie de un demachiant care poate dizolva eficient ingredientele din formulă. Produsele bifazice, balsamurile demachiante și uleiurile de curățare sunt opțiuni frecvent utilizate pentru machiajul rezistent.

Aplică produsul și lasă-l câteva secunde să acționeze. Astfel, machiajul începe să se dizolve, iar frecarea pielii poate fi redusă.

Pentru ochi, acordă o atenție specială. Ține discheta îmbibată cu demachiant pe pleoapă câteva secunde, apoi șterge delicat. Nu freca energic genele, deoarece zona ochilor este sensibilă, iar frecarea repetată poate irita pielea.

După demachiere, curăță tenul cu un produs potrivit tipului tău de piele și aplică o cremă hidratantă.

Acordă mai mult timp pentru îndepărtarea mascarei waterproof

Mascara rezistentă la apă poate fi foarte utilă la plajă, la piscină sau în zilele toride, când transpirația poate afecta machiajul ochilor.

La demachiere, folosește un produs destinat machiajului waterproof. Aplică-l pe o dischetă și ține-o ușor pe gene pentru câteva secunde. Apoi îndepărtează produsul cu mișcări blânde, fără să tragi de gene.

Nu încerca să desprinzi mascara frecând rapid ochii. Poți ajunge să iriti pleoapele și să deteriorezi genele.

Fondul de ten rezistent la transfer

Fondul de ten cu rezistență ridicată poate fi util atunci când ai nevoie ca machiajul să rămână uniform mai multe ore. În zilele caniculare, însă, pregătirea pielii contează foarte mult.

Curăță tenul, aplică o cremă hidratantă potrivită și las-o să se absoarbă înainte de machiaj. Folosește apoi o cantitate moderată de fond de ten și întinde-l uniform.

Un strat foarte gros poate încărca inutil tenul, mai ales când temperaturile sunt ridicate.

La finalul zilei, demachiază bine întreaga față. Un produs de curățare pe bază de ulei sau un balsam demachiant poate ajuta la îndepărtarea formulelor rezistente. După aceea, spală tenul cu produsul tău obișnuit de curățare.

Folosite cu atenție în zona ochilor

Fardurile și produsele pentru ochi rezistente la apă pot fi mai dificil de îndepărtat decât formulele obișnuite. Folosește un demachiant destinat zonei ochilor și evită frecarea.

Dacă porți lentile de contact, urmează recomandările producătorului produsului cosmetic și ale medicului oftalmolog în ceea ce privește folosirea machiajului.

Orice produs cosmetic destinat ochilor trebuie înlocuit conform indicațiilor de pe ambalaj și nu trebuie împărțit cu alte persoane. Dacă apare usturime, roșeață sau senzație de corp străin, îndepărtează machiajul și urmărește evoluția simptomelor.

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Editor: Raluca Toma