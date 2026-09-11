 Turnurile Gemene au reapărut în New York! 2.977 de drone au luminat cerul în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Turnurile Gemene au reapărut în New York! 2.977 de drone au luminat cerul în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York”, proiectul a avut câte un punct luminos pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața în atacuri. Dronele au apărut inițial sub forma unei spirale, după care s-au reorganizat pentru a reda conturul celor două clădiri ale World Trade Center, la dimensiuni corespunzătoare scării lor reale.

Evenimentul a fost intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York”
Evenimentul a fost intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York” Foto: Profimedia

Proiectul, realizat cu participarea familiilor supraviețuitorilor

Proiectul a fost realizat cu participarea unor membri ai comunității afectate de atacuri, inclusiv rude ale victimelor, supraviețuitori și persoane implicate în operațiunile de intervenție din 2001.

Printre cei consultați s-au aflat Brenda Berkman, fostă membră a Departamentului de Pompieri din New York și artistă, pompierul Tim Brown, care a intervenit atât după atentatul din 1993, cât și după cel din 2001, Terry Strada, președinta organizației „9/11 Families United”, Jim Smith, soțul polițistei Moira Smith, ucisă în atacuri, și Genevieve Siller, fiica pompierului Stephen Siller, relatează ABC.

Spectacolul cu drone a fost inspirat de „Tribute in Light”, instalația comemorativă care este organizată anual la New York și constă în două fascicule de lumină proiectate pe cer în memoria victimelor atentatelor și a Turnurilor Gemene.

Momentul a avut loc înaintea ceremoniilor oficiale programate la Ground Zero pentru vineri, 11 septembrie.

Atentatele din 2001 au început după deturnarea a patru avioane de pasageri de către teroriști ai Al-Qaida. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene, alt avion a ajuns la Pentagon, iar un al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i împiedice pe atacatori. Printre victimele atentatelor de la 11 septembrie s-au numărat și cinci români: Eugen Gabriel Lazăr, Corina Stan, Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean și Ana Fosteris.

Ghid de cumpărături

image png
VideoCine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului Național
sat prahova jpg
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile Fapt divers
image
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției adevarul.ro
image
De ce sunt tinerii nostalgici după Ceaușescu, deși nu au trăit comunismul. „Măcar îți dădeau ceva” adevarul.ro

Parteneri

image
Mitică Dragomir a anunțat cine ia titlul, după transferurile făcute de FCSB! Greșeala uriașă a lui Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Momentul când generalul Dorin Ioniță îşi loveşte cu bestialitate amanta. Femeia a obţinut ordin de protecţie observatornews.ro
image
Un general din România a fost găsit împușcat în cap. Joi seară ar fi agresat o femeie și a fost emis un ordin de restricție www.antena3.ro
image
În 1807, navigatorii au lăsat câțiva porci pe o insulă izolată, drept hrană de urgență. 192 de ani mai târziu, salvatorii au găsit pe Insulele Auckland o rasă foarte specială www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Realitatea e dură! Situaţia în care a ajuns Mihai Neşu în România. Dezvăluiri despre proiectul de 7 milioane de euro as.ro
image
Vremea se schimbă brusc: trecem de la vară la toamnă în câteva ore. Prognoza meteo pentru weekend playtech.ro
image
Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă www.fanatik.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
Pilot jpg
VideoCe vede un pilot înainte de aterizare. Clipul spectaculos care i-a speriat pe pasageri: „Nu mai urc în viața mea într-un avion” Fapt divers
politie sua istock jpg
Doi frați de 13 și 12 ani au murit la doar câteva zile distanță, după un accident cumplit. Familia, sfâșiată de durere Internațional
kate middleton costum albastru profimedia jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă Fapt divers
exercitii shutter1 jpeg
Ai trecut de 55 de ani? Exercițiul de 1 minut care arată cât de puternic este corpul tău Fapt divers
image png
VideoCine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului Național
oua, foto shutterstock jpg
VideoCum poți păstra ouăle pe timpul iernii: metoda simplă, virală pe internet Fapt divers
raed arafat png
Lovitură pentru Raed Arafat! Șeful DSU, inculpat în dosarul elicopterului SMURD. Ce spune despre acuzații Național
elevi in clasa shutter jpg
Cât de simplă este, de fapt? Problema pentru elevii de 15 ani care îi încurcă pe adulți Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net