Turnurile Gemene au reapărut în New York! 2.977 de drone au luminat cerul în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie

Intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York”, proiectul a avut câte un punct luminos pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața în atacuri. Dronele au apărut inițial sub forma unei spirale, după care s-au reorganizat pentru a reda conturul celor două clădiri ale World Trade Center, la dimensiuni corespunzătoare scării lor reale.

Evenimentul a fost intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York” Foto: Profimedia

Proiectul, realizat cu participarea familiilor supraviețuitorilor

Proiectul a fost realizat cu participarea unor membri ai comunității afectate de atacuri, inclusiv rude ale victimelor, supraviețuitori și persoane implicate în operațiunile de intervenție din 2001.

Printre cei consultați s-au aflat Brenda Berkman, fostă membră a Departamentului de Pompieri din New York și artistă, pompierul Tim Brown, care a intervenit atât după atentatul din 1993, cât și după cel din 2001, Terry Strada, președinta organizației „9/11 Families United”, Jim Smith, soțul polițistei Moira Smith, ucisă în atacuri, și Genevieve Siller, fiica pompierului Stephen Siller, relatează ABC.

Spectacolul cu drone a fost inspirat de „Tribute in Light”, instalația comemorativă care este organizată anual la New York și constă în două fascicule de lumină proiectate pe cer în memoria victimelor atentatelor și a Turnurilor Gemene.

Momentul a avut loc înaintea ceremoniilor oficiale programate la Ground Zero pentru vineri, 11 septembrie.

Atentatele din 2001 au început după deturnarea a patru avioane de pasageri de către teroriști ai Al-Qaida. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene, alt avion a ajuns la Pentagon, iar un al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i împiedice pe atacatori. Printre victimele atentatelor de la 11 septembrie s-au numărat și cinci români: Eugen Gabriel Lazăr, Corina Stan, Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean și Ana Fosteris.