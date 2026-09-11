 Localitatea din România unde motorina se găsește sub 10 lei. Cât costă litrul și ce spun șoferii
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Localitatea din România unde motorina se găsește sub 10 lei. Cât costă litrul și ce spun șoferii

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Prețurile la pompă îi lovesc tot mai tare pe șoferii români, iar motorina a ajuns să coste peste 10 lei pe litru în tot mai multe localități. Există însă un loc în țară unde încă se poate alimenta sub acest prag. La Iernut, în județul Mureș, litrul de motorină standard costă 9,99 lei. 

Motorina a trecut de pragul de 10 lei în tot mai multe localități din România
Motorina a trecut de pragul de 10 lei în tot mai multe localități din România Foto: Freepik

Iernut, singurul loc unde motorina mai e sub 10 lei

Într-o singură localitate din România, motorina standard se mai găsește, în prezent, sub pragul de 10 lei pe litru. Este vorba despre Iernut, în județul Mureș, unde prețul afișat pentru un litru de motorină este de 9,99 lei. Tot la Iernut, benzina standard are un preț de 9,49 lei pe litru.

Diferența față de prețurile din marile orașe poate părea mică la prima vedere, însă pentru șoferii care alimentează frecvent fiecare ban contează, mai ales atunci când vine vorba despre un rezervor plin. Datele centralizate de Peco Online arată astfel cât de mult s-au apropiat prețurile carburanților de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Situația este însă una dinamică, iar tarifele pot fi modificate de stațiile de alimentare în funcție de evoluția pieței.

Prețurile au crescut din nou la pompă

Motorina și benzina s-au scumpit vineri, 11 septembrie, iar șoferii au găsit prețuri mai mari decât în ziua precedentă. În unele stații din București, un litru de motorină se vinde cu 10,29 lei, în timp ce benzina a ajuns la 9,82 lei pe litru. Scumpirile nu se opresc însă în Capitală. Și în Cluj-Napoca, în anumite stații, motorina costă 10,26 lei pe litru, iar benzina ajunge la 9,79 lei.

Prețuri similare sunt întâlnite și la Timișoara. Pentru șoferi, fiecare majorare se vede direct în costul unui plin. La un rezervor de 50 de litri, un preț de 10,29 lei pe litru înseamnă un cost de 514,50 lei. Față de un preț de 9,99 lei, diferența ajunge la 15 lei pentru aceeași cantitate de carburant.

Șoferii caută cele mai ieftine stații

„Prețul motorinei a ajuns să fie una dintre cele mai mari cheltuieli pentru mine. Folosesc mașina aproape în fiecare zi și nu am cum să renunț la ea, așa că trebuie să alimentez indiferent cât costă. Înainte nici nu mă uitam foarte mult la diferența dintre benzinării, acum verific prețurile și încerc să aleg varianta cea mai ieftină. La un plin, câțiva bani în plus pe litru se simt, mai ales dacă alimentezi săptămânal”, spune un șofer.

Altul adaugă: „E foarte greu să mai faci un drum lung fără să te gândești cât te costă carburantul. Dacă ai de mers câteva sute de kilometri, suma pe care o dai la pompă nu mai este deloc de neglijat. Încerc să caut benzinării unde prețul este mai mic și să nu alimentez din prima stație pe care o întâlnesc. Faptul că motorina a trecut de 10 lei în multe locuri este îngrijorător pentru orice om care depinde de mașină în fiecare zi”. 

Bușoi: Autoritățile verifică prețurile carburanților

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi spune că prețurile carburanților sunt în continuare ridicate, iar autoritățile urmăresc atent ce se întâmplă la pompă. Potrivit acestuia, Ministerul Energiei verifică piața împreună cu ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC, pentru a se asigura că prețurile mari nu sunt folosite pentru a profita de șoferi. Cristian Bușoi explică faptul că România depinde și de prețurile de pe piața internațională.

Țara noastră produce doar o parte din petrolul necesar, iar pentru motorină este nevoie și de importuri. În plus, prețul barilului de petrol și cel al produselor petroliere rafinate influențează direct suma pe care șoferii o plătesc la benzinărie. Oficialul a amintit și că statul a luat măsuri pentru reducerea accizei la carburanți. Reducerea a pornit de la 20% și a ajuns la nivelul maxim de 25%. 

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