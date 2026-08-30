 Motorina scade sub 10 lei de la 1 septembrie?! Cât ajunge litrul și câți bani economisesc șoferii la un plin
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Motorina scade sub 10 lei de la 1 septembrie?! Cât ajunge litrul și câți bani economisesc șoferii la un plin

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Șoferii ar putea primi o veste bună de la 1 septembrie. Motorina s-ar putea ieftini semnificativ după ce Ministerul Finanțelor a decis să majoreze temporar reducerea aplicată accizei de la 20% la 25%. Măsura este valabilă până pe 15 septembrie și ar putea coborî prețul motorinei standard sub pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării.

Cât va costa motorina după 1 septembrie
Cât va costa motorina după 1 septembrie Foto: arhiva Click!

După săptămâni în care prețurile carburanților au atins niveluri record, șoferii ar putea plăti mai puțin pentru motorină în prima jumătate a lunii septembrie.

Ministerul Finanțelor a decis ca, între 1 și 15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard să crească de la 20% la 25%. Noua reducere reprezintă 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, adică aproximativ 70 de bani pentru un litru, înainte de TVA. După aplicarea TVA de 21%, economia ajunge la aproximativ 84,8 bani pe litru.

În cazul în care această reducere fiscală este transferată integral în prețul afișat la pompă, motorina ar putea coborî sub 10 lei în cazul mai multor mari rețele de benzinării.

Cât ar putea costa un litru de motorină

Raportat la prețurile înregistrate sâmbătă, 29 august, estimarea arată astfel:

  • Petrom: de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l
  • Socar: de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l
  • OMV: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l
  • MOL: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l
  • Rompetrol: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l
  • Lukoil: de la 10,40 lei/l la aproximativ 9,55 lei/l

Calculele sunt făcute pornind de la o reducere estimată de aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru și presupun că avantajul fiscal este transferat integral către consumator.

În realitate, prețul de la pompă poate fi diferit, deoarece acesta este influențat și de cotațiile internaționale, cursul valutar, costurile de rafinare și marjele comerciale.

Câți bani poate economisi un șofer la un plin

Reducerea se poate simți direct la alimentare. Pentru 50 de litri de motorină, economia ar fi de aproximativ 42,4 lei. La 100 de litri, șoferii ar putea economisi aproximativ 84,8 lei, în timp ce pentru o cantitate de 500 de litri economia ar ajunge la aproximativ 424 de lei.

Astfel, în cazul unui rezervor de 50 de litri, diferența dintre prețul calculat înainte și după aplicarea reducerii ar putea fi de peste 40 de lei la o singură alimentare.

În perioada 1-15 septembrie, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard va ajunge la 25%.

Ajustarea înseamnă o diminuare de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În urma modificării, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Raportată la un singur litru, reducerea este de aproximativ 70 de bani înainte de TVA și de aproape 85 de bani după includerea TVA.

De ce motorina nu urmează automat prețul petrolului

Chiar dacă acciza se reduce, prețul motorinei nu depinde exclusiv de deciziile fiscale sau de cotația petrolului.

Între barilul de țiței și litrul de motorină de la pompă există mai multe costuri: rafinarea, transportul, distribuția, taxele și marjele comerciale. Din acest motiv, o eventuală ieftinire a petrolului nu înseamnă automat o scădere identică a prețului motorinei.

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru Adevărul că piața poate avea variații de câțiva bani, în funcție de evoluția petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare.

Prețurile carburanților au crescut puternic în România în această vară. În luna iulie, carburanții și lubrifianții utilizați pentru transportul personal s-au scumpit cu 24,2% față de aceeași perioadă din 2025, cea mai mare creștere anuală înregistrată în Uniunea Europeană.

Motorina a ajuns în unele stații să coste peste 10,50 lei pe litru.

În august, reducerea temporară a accizei a temperat parțial scumpirile. Dacă între 16 și 31 august reducerea pentru motorina standard a fost de 20%, de la 1 septembrie aceasta urcă la 25%.

Cât timp va fi valabilă reducerea

Noua facilitate fiscală nu este permanentă. Reducerea de 25% se aplică în perioada 1-15 septembrie 2026, urmând ca nivelul să fie reevaluat ulterior în funcție de evoluția pieței.

Prin urmare, șoferii ar putea beneficia în prima jumătate a lunii septembrie de un preț mai mic la motorină, însă valoarea exactă afișată la pompă va depinde și de evoluția petrolului, cursul valutar și costurile de pe lanțul de aprovizionare.

Pe hârtie, însă, reducerea este suficientă pentru ca motorina să coboare din nou sub pragul de 10 lei pe litru la mai multe benzinării.

Ghid de cumpărături

banner alexandru ciucu png
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu Vedete românești
anamaria prodan bebeto instagram jpg
VideoBebeto împlinește 18 ani! Cum a arătat petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan Vedete românești
image
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat” adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB! Fanatik a aflat echipa: „Se transferă acolo”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Bancnota veche care poate valora şi 20.000 €. Mai sunt doar câteva exemplare observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct as.ro
image
Ai dat apartamentul în chirie și locatarul nu plătește întreținerea? Cine răspunde legal în 2026 playtech.ro
image
Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Andrei Nicolescu, declarație bombă: ”Are discuții de care noi nu știm”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
Euro dolari lei bancnote bani FOTO Shutterstock jpg
Bancnota rară care îți poate aduce 20.000 de euro. Are o valoare istorică importantă Fapt divers
kos adobestock jpg
Dezamăgire uriașă pentru o turistă în Grecia: „Nu pare foarte frumos aici”. Ce a găsit în camera hotelului de 4 stele Internațional
masina bord istock jpg
De ce nu e bine să conduci cu rezervorul aproape gol. Greșeala care poate costa scump șoferii Fapt divers
Meteo - vremea - furtuna si canicula
Cod galben de ploi torențiale, vijelii și caniculă în mai multe zone din România. Harta zonelor afectate Național
Waze - aplicație navigație FOTO Shutterstock
Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România Fapt divers
biserica pexels1 jpeg
Sărbătoarea importantă prăznuită pe 30 august. Ce sfânt este pomenit în calendar și cine își serbează numele Național
loto shutterstock jpg
Rezultate Loto duminică, 30 august 2026.Peste jumătate de milion de euro, în joc la categoria I Național
Cap de dus femeie FOTO Shutterstock jpg
8 lucruri pe care ar trebui să nu le mai ții în baie, potrivit experților Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net