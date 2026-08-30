Motorina scade sub 10 lei de la 1 septembrie?! Cât ajunge litrul și câți bani economisesc șoferii la un plin

Șoferii ar putea primi o veste bună de la 1 septembrie. Motorina s-ar putea ieftini semnificativ după ce Ministerul Finanțelor a decis să majoreze temporar reducerea aplicată accizei de la 20% la 25%. Măsura este valabilă până pe 15 septembrie și ar putea coborî prețul motorinei standard sub pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării.

Cât va costa motorina după 1 septembrie Foto: arhiva Click!

După săptămâni în care prețurile carburanților au atins niveluri record, șoferii ar putea plăti mai puțin pentru motorină în prima jumătate a lunii septembrie.

Ministerul Finanțelor a decis ca, între 1 și 15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard să crească de la 20% la 25%. Noua reducere reprezintă 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, adică aproximativ 70 de bani pentru un litru, înainte de TVA. După aplicarea TVA de 21%, economia ajunge la aproximativ 84,8 bani pe litru.

În cazul în care această reducere fiscală este transferată integral în prețul afișat la pompă, motorina ar putea coborî sub 10 lei în cazul mai multor mari rețele de benzinării.

Cât ar putea costa un litru de motorină

Raportat la prețurile înregistrate sâmbătă, 29 august, estimarea arată astfel:

Petrom: de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l

de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l Socar: de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l

de la 10,14 lei/l la aproximativ 9,29 lei/l OMV: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l

de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l MOL: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l

de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l Rompetrol: de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l

de la 10,20 lei/l la aproximativ 9,35 lei/l Lukoil: de la 10,40 lei/l la aproximativ 9,55 lei/l

Calculele sunt făcute pornind de la o reducere estimată de aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru și presupun că avantajul fiscal este transferat integral către consumator.

În realitate, prețul de la pompă poate fi diferit, deoarece acesta este influențat și de cotațiile internaționale, cursul valutar, costurile de rafinare și marjele comerciale.

Câți bani poate economisi un șofer la un plin

Reducerea se poate simți direct la alimentare. Pentru 50 de litri de motorină, economia ar fi de aproximativ 42,4 lei. La 100 de litri, șoferii ar putea economisi aproximativ 84,8 lei, în timp ce pentru o cantitate de 500 de litri economia ar ajunge la aproximativ 424 de lei.

Astfel, în cazul unui rezervor de 50 de litri, diferența dintre prețul calculat înainte și după aplicarea reducerii ar putea fi de peste 40 de lei la o singură alimentare.

În perioada 1-15 septembrie, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard va ajunge la 25%.

Ajustarea înseamnă o diminuare de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În urma modificării, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Raportată la un singur litru, reducerea este de aproximativ 70 de bani înainte de TVA și de aproape 85 de bani după includerea TVA.

De ce motorina nu urmează automat prețul petrolului

Chiar dacă acciza se reduce, prețul motorinei nu depinde exclusiv de deciziile fiscale sau de cotația petrolului.

Între barilul de țiței și litrul de motorină de la pompă există mai multe costuri: rafinarea, transportul, distribuția, taxele și marjele comerciale. Din acest motiv, o eventuală ieftinire a petrolului nu înseamnă automat o scădere identică a prețului motorinei.

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru Adevărul că piața poate avea variații de câțiva bani, în funcție de evoluția petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare.

Prețurile carburanților au crescut puternic în România în această vară. În luna iulie, carburanții și lubrifianții utilizați pentru transportul personal s-au scumpit cu 24,2% față de aceeași perioadă din 2025, cea mai mare creștere anuală înregistrată în Uniunea Europeană.

Motorina a ajuns în unele stații să coste peste 10,50 lei pe litru.

În august, reducerea temporară a accizei a temperat parțial scumpirile. Dacă între 16 și 31 august reducerea pentru motorina standard a fost de 20%, de la 1 septembrie aceasta urcă la 25%.

Cât timp va fi valabilă reducerea

Noua facilitate fiscală nu este permanentă. Reducerea de 25% se aplică în perioada 1-15 septembrie 2026, urmând ca nivelul să fie reevaluat ulterior în funcție de evoluția pieței.

Prin urmare, șoferii ar putea beneficia în prima jumătate a lunii septembrie de un preț mai mic la motorină, însă valoarea exactă afișată la pompă va depinde și de evoluția petrolului, cursul valutar și costurile de pe lanțul de aprovizionare.

Pe hârtie, însă, reducerea este suficientă pentru ca motorina să coboare din nou sub pragul de 10 lei pe litru la mai multe benzinării.