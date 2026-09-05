 Scumpire istorică la pompă. Cât costă motorina și benzina
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Scumpire istorică la pompă. Cât costă motorina și benzina

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Scumpire istorică la pompă în acest weekend. Combustibilul a avut parte de un nou salt. În timp ce motorina a trecut de 10 lei, benzina se apropie și ea tot mai mult de acest prag. Cât costă un litru de combustibil în București.

Prețul la motorină și benzină pentru sâmbătă, 5 septembrie, în București.
Prețul la motorină și benzină pentru sâmbătă, 5 septembrie, în București. Foto: freepik.com

În toiul nopții, stațiile de alimentare au înregistrat noi scumpiri. Benzina bate record după record la acest capitol. Între timp, motorina a trecut, din nou, de pragul de 10 lei pe litru.

Scumpiri record la benzină și motorină

Șoferii sunt din ce în ce mai împovărați din cauza noilor scumpiri de la pompă. Astfel, benzina se vinde acum la un preț istoric record de 9,73 de lei pe litru în stațiile Petrom și 9,79 lei pe litru în OMV.

Și motorina a suferit modificări de preț, depășind nivelul de luni, de dinaintea ieftinirii cu 17 bani ca urmare a reducerii accizei cu 25%, scrie profit.ro. Astfel, Petrom vinde dieselul cu 10,19 lei, iar OMV cu 10,25 lei pe litru.

Sâmbătă, 5 septembrie, în București avem următoarele tarife pentru benzină: Lukoil 9,67 lei, Mol 9,70, Rompetrol 9,59 lei și Socar între 9,64 și 9,69 lei.

La motorină lucrurile sunt mai dezastruoase. La lukoil avem un preț de 10,23 de lei, la Mol 10,16 lei, la Rompetrol 10,16 lei și la Socar un preț cuprins între 10,10 și 10,14 lei.

Guvernul schimbă modul în care transportatorii sunt sprijiniți financiar

În urmă cu două zile, Guvernul a anunțat că schimbă modul în care transportatorii sunt ajutați să suporte prețul ridicat al combustibilului. Valoarea ajutorului de stat, care în prezent este de 85 de bani pe litru de motorină, va fi redusă în funcție de cât de mult scade acciza la nivel național.

Concret, ajutorul acordat acestora este de 71 de bani/litru, dacă acciza scade cu 15%, 57 de bani/litru, dacă acciza scade cu 20% și 43 de bani/litru, dacă acciza scade cu 25%. Șoferii vor beneficia în continuare de sprijin, însă în acest fel se asigură suportul financiar maximal posibil, cu respectarea normelor Uniunii Europene.

„Prin acest mecanism se asigură corelarea nivelului ajutorului de stat cu măsura de reducere a accizei aplicată la nivel național, cu menținerea sprijinului acordat sectorului de transporturi și cu respectarea nivelului minim de impozitare prevăzut de legislația Uniunii Europene.Măsura contribuie la menținerea predictibilității sprijinului acordat transportatorilor și la limitarea impactului creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză”, se arată în comunicatul Guvernului.

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