Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile

Satul Plaiu, din județul Prahova, aflat la mai puțin de 100 de kilometri de București, este unul dintre acele locuri care au fost salvate de la depopulare datorită bucureștenilor. În ultimii ani, tot mai mulți locuitori ai Capitalei au venit aici, s-au îndrăgostit de peisajele idilice și au cumpărat aproape tot ce au găsit disponibil.

Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară Foto: Captura YouTube

Pentru a afla cât costă o casă la intrarea în sat, vloggerul de călătorie „Hai la drum” a sunat proprietarul unei locuințe scoase la vânzare. Acesta a explicat că imobilul a funcționat inițial ca spațiu comercial, însă, din cauza unor probleme personale, a decis să îl vândă.

Ce oferă o casă din Plaiu

Locuința are două camere la parter, o terasă foarte mare, o grădină generoasă și o magazie spațioasă în spate. De acolo, terenul coboară spre un garaj pentru două mașini, situat lângă fântâna de la troiță. Suprafața totală este de aproximativ 340 de metri pătrați.

Casa a fost construită în urmă cu 10 ani, cu toate autorizațiile necesare. Singura problemă a zonei este lipsa rețelei de apă curentă - situație valabilă pentru întreaga comună Provița de Sus. Localnicii folosesc fântânile, însă proprietarul spune că proiectul pentru apă și canalizare a fost aprobat de Consiliul Județean și urmează să fie implementat.

Imobilul poate fi mansardat sau extins, în funcție de nevoile viitorului proprietar. Prețul cerut este de 28.000 de euro, sumă pe care vânzătorul o consideră „cea mai rezonabilă” în contextul actual.

Foto: Captură video Youtube

Foto: Captură video Youtube

Proprietatea se află într-o zonă liniștită, cu o grădină mare și pomi fructiferi. În vecinătate se vede o altă casă renovată, cumpărată - cel mai probabil - tot de bucureșteni.

Doamna Luminița explică faptul că „Pridvorul lui Viorel” se închiriază integral. Bucătăria este complet utilată: veselă, frigider, congelator, aragaz pe butelie, oale și tot ce are nevoie un oaspete. Casa are o baie și două camere, cu o capacitate totală de opt persoane - patru în fiecare cameră.

Interiorul păstrează atmosfera unei case vechi, de copilărie, dar renovată cu grijă. Există televizor, veioze, o mică bibliotecă și jocuri: șah, table, jocuri de societate. Răcoarea naturală a casei face inutil aerul condiționat.

Într-una dintre camere se află o sobă de teracotă, însă aceasta nu mai este folosită pentru încălzire, deoarece casa are centrală termică. Paturile sunt mari și confortabile, iar spațiul este ideal pentru relaxare.

„Vine lume, vin și străini”, spune gazda, semn că locul este apreciat de turiști.

Plaiu, satul prahovean cu istorie boierească și case salvate de bucureșteni

Satul Plaiu, din județul Prahova, aflat la mai puțin de 100 de kilometri de București, nu este doar un loc idilic, ci și unul cu o istorie impresionantă.

În perioada medievală, a fost sub stăpânirea marilor familii boierești, care au ridicat aici conace și biserici. În secolul al XIX‑lea, odată cu dezvoltarea industriei și a transportului feroviar, Plaiu a devenit cunoscut pentru producția de lână și țesături.

Pe lângă frumusețea naturală și liniștea zonei, Plaiu se remarcă prin faptul că a fost revitalizat de bucureșteni. Multe case au fost cumpărate, renovate sau transformate în locuri de cazare. Atmosfera este una de sat viu, în plină transformare, unde tradiția se împletește cu noile investiții.