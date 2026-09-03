 Țara în care un sat întreg s-a scufundat și doar clopotnița mai este la suprafață. Ce s-a întâmplat
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Țara în care un sat întreg s-a scufundat și doar clopotnița mai este la suprafață. Ce s-a întâmplat

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O clopotniță a rămas singura urmă a unui sat din Alpii italieni. Turnul bisericii Santa Caterina d'Alessandria a devenit faimos, fiind, în același timp, simbolul orașului Curon Venosta. Peisajul atrage turiști din toată Europa, care vor să vadă cu ochii lor cum arată ceea ce a mai rămas din orașelul scufundat.

Turnul rămas din orașul scufundat.
Turnul rămas din orașul scufundat. Foto: italia.it

Motivul pentru care călătorii aleg să viziteze Curon Venosta, Italia, este faimosul turn cu clopotniță care se înalță pe Lacul Resia. Povestea turnului este una impresionantă.

Orășelul din Italia care a fost scufundat

Până la mijlocul secolului al XX-lea, acolo unde se află astăzi Lacul Resia, existau două bazine mai mici, Resia și Curon, separate de terenuri agricole și de orașul vechi Curon . Proiectele hidroelectrice, dezvoltate între anii 1930 și perioada postbelică, au dus la crearea unui singur rezervor mare, cu o creștere a nivelului apei mult peste așteptările inițiale. În 1950, umplerea rezervorului a dus la demolarea a peste o sută de clădiri și la scufundarea a sute de hectare de teren cultivat, conform turistipercaso.it.

Astfel, localnicii au fost forțați să-și abandoneze casele și câmpurile, în timp ce noul Curon Venosta a fost reconstruit mai sus. Doar turnul clopotniță al bisericii Santa Caterina a fost cruțat. Legenda spune că acest turn încă mai răsună din albia lacului în nopțile de iarnă. În realitate, clopotele au fost îndepărtate.

Cum ajungi la Curon Venosta și la Lacul Resia

Pentru a vizita Curon Venosta și Lacul Resia, punctul de referință este drumul care urcă prin Alta Val Venosta, spre Passo Resia. Zona este ușor accesibilă cu mașina, iar transportul public se face prin rețeaua feroviară până la Malles și apoi cu autobuzele în vale. Odată ajunși, turnul clopotniță este bine semnalizat și poate fi accesat pe jos în doar câteva minute de la parcare.

Zona este ideală pentru un sejur în orice anotimp. vara puteți opta pentru drumeții și pentru diferite sporturi nautice. Iarna există pârtii în orășelele din apropiere. Lacul Resia este un lac artificial, deci, chiar și atunci când suprafața pare înghețată, gheața nu este automat sigură, iar restricțiile și reglementările locale trebuie respectate cu strictețe.

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