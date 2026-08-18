Trei luni în paradis, fără chirie și fără grija meselor. Oferta de neratat de pe o insulă din Italia. Ce trebuie să facă, însă, turiștii

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să înaintăm în a doua jumătate a lunii august. Iar cei care încă nu au mers în vacanță ar putea profita de o oportunitate unică. În Levanzo, o mică insulă siciliană, sunt oferite săptămâni întregi de cazare gratuită.

Cei care își doresc o vacanță cu buget redus într-un loc de o frumusețe rară pot profita de o oportunitate unică în Italia. În insula siciliană Levanzo, un restaurant de familie caută voluntari cărora le oferă cazare de tip glamping.

Practic, cei care ajung aici au parte de cazare gratuită, baie privată și trei mese pe zi pentru o perioadă cuprinsă între două și 12 săptămâni. Însă, pentru a beneficia de această oportunitate, turiștii vor trebui să lucreze nu mai puțin de 25 de ore pe săptămână în bucătăria restaurantului.

Turiștii se pot bucura de cazare gratuită în Italia

Restaurantul „Levanzo Home Food” este deținut de o familie care caută acum voluntari dispuși să petreacă puțin timp în bucătăria restaurantului, în schimbul oportunității de a petrece o vacanță de vis pe insula siciliană.

Turiștii pot beneficia de cazare într-un cort de glamping amenajat spectaculos, care are chiar și propria baie privată, potrivit Blic. Gazdele oferă trei mese pe zi, iar turiștii trebuie să petreacă cel puțin două săptămâni aici, dar nu mai mult de 12. În plus, ei trebuie să lucreze 25 de ore pe săptămână în bucătăria restaurantului.

Însă, trebuie menționat că spațiul de cazare nu deține Wi-Fi, detaliu care a atras imediat atenția celor interesați.

Sicilia a fost afectată de incendii de vegetație

Chiar dacă rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia, Sicilia s-a confruntat cu incendii de vegetație puternice în această vară. În numai câteva zile, pompierii au intervenit la peste 1.000 de incendii, pe care au făcut tot posibilul pentru a le stinge cât mai repede.

Riscul de incendiu este unul ridicat, alimentat de temperaturi extreme și secetă. Autoritățile locale spun că 70% din insulă este expusă riscului de deșertificare.