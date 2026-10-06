 Porsche-ul care a atras toate privirile la TVR. Cine este angajatul care a ajuns la serviciu cu mașina de lux și ce spune șefa interimară a televiziunii publice
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Porsche-ul care a atras toate privirile la TVR. Cine este angajatul care a ajuns la serviciu cu mașina de lux și ce spune șefa interimară a televiziunii publice

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Un moment neașteptat petrecut în direct la TVR 2 a stârnit reacții după ce un angajat al Televiziunii Române a fost surprins sosind la serviciu la volanul unui Porsche. Este vorba despre Tudor Bota, fiul fostei crainice TV Cristiana Bota, care și-a adus mama la emisiunea „Poarta Pangrati”, prezentată de Marina Almășan.

Tudor Bota
Tudor Bota Foto: colaj

Imaginile cu autoturismul de lux au fost surprinse chiar în timpul transmisiunii, în momentul în care mașina a intrat pe strada Pangrati, în apropierea sediului Televiziunii Române.

Situația a generat și o reacție publică din partea Sorinei Matei, șefa interimară a TVR, care a criticat contextul și a făcut referire la situația financiară dificilă a instituției.

Tudor Bota, fiul Cristianei Bota, a venit la TVR la volanul unui Porsche

Momentul a avut loc în timpul emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan și difuzată în direct la TVR 2.

Invitata emisiunii era Cristiana Bota, una dintre fostele crainice cunoscute ale Televiziunii Române. În timp ce camerele erau îndreptate către zona de acces a instituției, în cadru a apărut un autoturism Porsche.

La volan se afla Tudor Bota, fiul Cristianei Bota și, potrivit prezentării făcute în timpul emisiunii, angajat al Televiziunii Române.

Apariția mașinii nu a trecut neobservată de Marina Almășan, care a comentat momentul chiar în direct.

Ce a spus Marina Almășan când a văzut mașina

Prezentatoarea a observat că mai multe camere se îndreptaseră către strada Pangrati și a reacționat spontan când a văzut autoturismul.

De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Iară vine vreo ambulanță ceva? Uau! Ce mașină! Și semnalizează dreapta! Nu pot să cred! Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române! Tudor Bota! Ai adus-o pe mama?”, a spus Marina Almășan.

Fiul Cristianei Bota nu a coborât din autoturism pentru a intra în dialog cu prezentatoarea. Întrebat dacă vrea să fie văzut de telespectatori, el a răspuns scurt:

Sunt doar șofer. Am treabă la birou.”

Marina Almășan a precizat apoi că Tudor Bota este angajat al Televiziunii Române și i-a mulțumit pentru faptul că și-a adus mama la emisiune.

Ai treabă la birou? Bine. Tudor este angajatul Televiziunii Române. Bine, mulțumesc că ne-ai adus-o teafără și la timp. Chiar aveam emoții!”, a adăugat prezentatoarea.

Reacția Sorinei Matei după imaginile difuzate la TVR 2

Imaginile cu Porsche-ul au atras atenția și în interiorul instituției.

Sorina Matei, care ocupă funcția de șefă interimară a Televiziunii Române, a comentat public momentul și a pus apariția mașinii în contextul problemelor financiare cu care se confruntă instituția.

În mesajul său, ea a făcut referire și la existența mai multor rude ale unor foști angajați în cadrul TVR, despre care afirmă că sunt angajate pe bani publici.

În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții. Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”.

Declarația reprezintă poziția exprimată de Sorina Matei cu privire la situația surprinsă în direct și la contextul financiar al instituției.

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