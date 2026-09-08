 Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
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Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public

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Sorina Matei este propunerea AUR pentru conducerea interimară a Televiziunii Române, în urma deciziei Curții Constituționale privind conducerea TVR. În paralel, la Radioul public, PSD îl propune pe Răzvan Dincă pentru a prelua interimatul de la Robert Schwarz. 

Sorina Matei, șefă interimară la TVR
Sorina Matei, șefă interimară la TVR Foto: Captură Youtube

Televiziunea și Radioul public intră într-o nouă etapă de schimbări la nivelul conducerii. Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR pentru funcția de director interimar al Televiziunii Române, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului privind instalarea conducerii TVR.

Propunerea a fost adoptată în ședința birourilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, cu voturile PSD, AUR și SOS.

Schimbare la conducerea TVR după decizia CCR

Jurnalista Sorina Matei preia șefia TVR, în urma schimbărilor intervenite după decizia Curții Constituționale privind conducerea instituției publice. Nominalizarea a fost făcută de AUR în cadrul birourilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, iar propunerea a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS.

Sorina Matei o înlocuiește pe Adriana Săftoiu la conducerea interimară a televiziunii publice. Schimbarea vine după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului privind instalarea conducerii TVR.

Modificări au loc în aceeași perioadă și la Radioul public. Robert Schwarz este înlocuit, la propunerea PSD, de Răzvan Dincă, astfel că ambele instituții publice de media trec prin schimbări la nivelul conducerii interimare.

Jurnalista a fost invitată de Ionuț Cristache la emisiunea acestuia de la „Gândul”, jurnalista propusă pentru șefia televiziunii publice potrivit Hotnews.

„Am o idee în ceea ce m-am băgat, dar cred că este și o provocare profesională. La TVR, în general, au fost propuși oameni preponderent cu susținere politică, înfipți, și s-a creat în societate această imagine a TVR-ului ca o mașinărie în care lucrurile merg în funcție de cum doresc partidele politice și nu în funcție de cum ar trebui să funcționeze o instituție de presă, pentru că TVR este o instituție de presă..... Mă interesează situația financiară a Televiziunii Române, mă interesează conținutul să fie cât mai echilibrat și mult mai mult accent pus pe jurnalism. Mă interesează să fie echidistant și imparțial” a declarat Sorina Matei. 

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei este jurnalistă cu o experiență de aproape trei decenii în presa românească. Și-a început cariera în presa scrisă, lucrând la Jurnalul Național între 1997 și 2003, înainte de a face trecerea către televiziune.

Din septembrie 2003, a lucrat în televiziune, mai întâi la Antena 1 și Antena 3, unde a fost reporter și a coordonat secția Politic. Ulterior, jurnalista a continuat să lucreze în televiziune la B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

La Aleph News, Sorina Matei a realizat emisiunea „Off/On the Record”. În prezent, jurnalista face parte din redacția Gândul. Experiența acumulată în presa scrisă și televiziune o aduce acum în fruntea interimară a Televiziunii Române, într-un moment marcat de schimbări la nivelul conducerii instituțiilor publice de media.

Un episod mai vechi din cariera jurnalistei

De-a lungul carierei sale, Sorina Matei a fost implicată și în controverse publice. Într-un episod relatat în presa vremii, Andreea Berecleanu, fostă colegă de trust, a declarat pentru Click! că intenționează să o acționeze în instanță, în urma unor afirmații pe care le-a considerat denigratoare la adresa sa.

Berecleanu a contestat atunci evaluările făcute de Matei cu privire la activitatea sa profesională și a susținut că își poate demonstra experiența prin cei peste 20 de ani de activitate în televiziune. 

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