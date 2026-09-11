Lovitură pentru Raed Arafat! Șeful DSU, inculpat în dosarul elicopterului SMURD. Ce spune despre acuzații

Raed Arafat a fost informat că are calitatea de inculpat într-un dosar de contrabandă care vizează un elicopter SMURD și un presupus prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut chiar de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care a contestat acuzațiile și susține că toate instituțiile competente fuseseră informate despre aducerea aeronavei în România.

Raed Arafat, inculpat în dosarul elicopterului SMURD Foto: arhiva Click!

La ieșirea de la Parchetul Militar, Raed Arafat a explicat că intenționează să se apere în limitele legii și a pus sub semnul întrebării existența unei fapte de contrabandă, în condițiile în care, susține el, autoritățile vamale știau despre situație.

„Am fost înștiințat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu elicopterul. O să mă apăr continuu respectand aceste două reguli, apărarea să fie în limitele legii și ale decenței. Fapta de contrabandă cu elicopterul nu știu cum poate fi justificată din moment ce toate instituțiile au fost informate, Vama a dat un punct de vedere, la venirea elicopterului s-a emis un act că a venit elicopterul, a fost corespondență între Vama și IGAv și oricine putea să vina, Vama sau ANAF, să spună că trebuie să venim să plătim TVA.

Nimeni nu a spus asta timp de nouă ani de zile. Dosarul nu e unul nou, e din 2020, de la DNA, a fost pornit de același procuror”, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, potrivit biziday.ro.

Dosarul vizează un elicopter preluat de Inspectoratul General de Aviație după prăbușirea unui aparat SMURD în Republica Moldova, în noiembrie 2017.

Ce susțin procurorii în cazul elicopterului

Potrivit Parchetului Militar, aeronava a fost preluată de pe insula Guernsey, teritoriu aparținând Marii Britanii, dar aflat în afara teritoriului UE în scopuri de TVA. Procurorii susțin că aparatul a fost introdus și exploatat în România fără îndeplinirea formalităților vamale.

Pe 21 aprilie, Parchetul Militar a anunțat începerea urmăririi penale față de Raed Arafat și alte 16 persoane pentru infracțiunea de contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării.

„Din analiza actelor de urmărire penală efectuate până în prezent, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4,43 de milioane de lei”.

Raed Arafat a respins acuzațiile și a calificat drept absurdă ideea că ar fi făcut contrabandă cu un elicopter destinat chiar statului român.

Oficialul a susținut, de asemenea, că implicarea sa în dosar, în lipsa unor dovezi pe care le consideră solide, i-ar putea afecta reputația. Ulterior, Arafat a făcut publice documente despre care spune că demonstrează că IGAv a început procedurile pentru preluarea elicopterului SMURD în urma îndrumărilor primite de la autoritățile vamale.

Acesta a precizat și că, în 2017, nu coordona în totalitate activitatea Inspectoratului General de Aviație și nu avea posibilitatea de a semna contracte. În acest moment, acuzațiile reprezintă susținerile anchetatorilor, iar Raed Arafat le contestă.