Somnolența după o masă copioasă, senzația de prea plin și tentația de a gusta din toate preparatele sunt experiențe frecvente, mai ales în perioadele festive. Specialiștii explică de ce apare oboseala după ce mâncăm, de ce nu este o idee bună să sărim peste micul dejun și cât timp putem păstra în siguranță resturile alimentare.

Care este motivul din cauza căruia ne ia somnul după ce mâncăm. Foto: Shutterstock

Mesele bogate, cu friptură, sarmale, salate, garnituri și deserturi, vin adesea la pachet cu o stare de moleșeală. După ce terminăm de mâncat, simțim că avem nevoie de o pauză, iar explicația populară este că anumite alimente, precum curcanul, ne provoacă somn.

În realitate, lucrurile sunt mai complexe. Cantitatea de mâncare, combinația dintre preparate și modul în care organismul gestionează digestia pot contribui la senzația de oboseală. În plus, o altă greșeală frecventă este să renunțăm la micul dejun pentru a mânca mai mult seara, strategie care ne poate face să ajungem la masă cu o foame exagerată.

Experții citați de Associated Press demontează câteva dintre miturile alimentare asociate meselor festive și atrag atenția asupra unui obicei care poate pune sănătatea în pericol: păstrarea resturilor în frigider și consumarea lor după ce au fost verificate doar după miros sau aspect.

De ce apare somnolența după masă? Curcanul nu este principalul vinovat

Senzația de somn care apare după o masă consistentă este pusă adesea pe seama curcanului, aliment care conține triptofan, un aminoacid implicat în producerea serotoninei și melatoninei, substanțe care contribuie la reglarea somnului.

Cu toate acestea, curcanul nu este singurul aliment care conține triptofan și nici nu are o cantitate suficient de mare pentru a explica, de unul singur, starea de somnolență de după masă.

Kimberly Dong, profesor asociat de sănătate publică la Facultatea de Medicină a Universității Tufts, explică faptul că puiul și carnea de vită conțin niveluri similare de triptofan. Mai mult, cheddarul poate avea o cantitate chiar mai mare din acest aminoacid, potrivit Medical Xpress.

Așadar, nu un anumit aliment este responsabil pentru senzația de oboseală, ci mai degrabă felul în care arată întreaga masă.

Preparatele bogate în carbohidrați, consumate în cantități mari, pot determina variații ale glicemiei, care contribuie la apariția senzației de moleșeală. În același timp, mesele foarte consistente presupun un efort mai mare pentru digestie și pot accentua starea de disconfort.

Susan Roberts, profesoară și cercetătoare în nutriție la Facultatea de Medicină Geisel din Dartmouth, explică faptul că volumul mare de alimente consumate poate favoriza apariția oboselii după masă.

Prin urmare, dacă simțim nevoia să ne odihnim după o masă festivă, explicația nu trebuie căutată neapărat într-un singur preparat, ci în cantitatea și combinația alimentelor consumate.

De ce nu este bine să sari peste micul dejun înainte de o masă festivă

Un obicei întâlnit frecvent înaintea sărbătorilor sau a evenimentelor în care urmează să mâncăm mai mult este renunțarea la micul dejun. Mulți consideră că astfel își rezervă loc pentru masa de seară și reduc numărul caloriilor consumate pe parcursul zilei.

Strategia poate avea însă efectul invers.

Kimberly Dong avertizează că, atunci când ajungem la masă foarte înfometați, avem tendința de a consuma porții mai mari și de a ne pierde mai ușor controlul asupra cantității de mâncare.

În loc să renunțăm la prima masă a zilei, specialista recomandă un mic dejun echilibrat, ușor, precum și o hidratare corespunzătoare.

Susan Roberts sugerează și o altă abordare pentru cei care vor să își controleze apetitul în timpul meselor festive: consumul unor alimente bogate în fibre în zilele premergătoare evenimentului, pentru a contribui la menținerea senzației de sațietate.

Cele două experte au însă perspective diferite în ceea ce privește păstrarea preparatelor rămase.

Kimberly Dong consideră că resturile alimentare pot ajuta la reducerea tendinței de a mânca excesiv, deoarece nu mai există presiunea de a gusta toate preparatele într-o singură zi.

Susan Roberts este de părere că pregătirea unor cantități mai mici poate fi o soluție mai potrivită, în special pentru persoanele care au dificultăți în a rezista tentațiilor alimentare.

Potrivit acesteia, este mai greu să ne controlăm apetitul atunci când avem în permanență mâncare la îndemână, iar aspectul și mirosul preparatelor pot stimula dorința de a mânca, chiar și atunci când suntem sătui.

Resturile alimentare din frigider: greșeala care te poate îmbolnăvi

După mesele de sărbătoare, frigiderul este adesea plin de preparate care urmează să fie consumate în zilele următoare. Friptura, garniturile, salatele și alte feluri de mâncare sunt păstrate pentru a evita risipa alimentară.

Problema apare atunci când verificăm dacă acestea mai sunt bune doar după miros, culoare sau aspect.

Faptul că un preparat nu are un miros neplăcut și arată ca în ziua în care a fost gătit nu garantează că este sigur pentru consum.

Anne Suelzer, dieteticiană autorizată și licențiată la Health Loft, avertizează că bacteriile care pot provoca îmbolnăviri nu modifică neapărat aspectul sau mirosul alimentelor.

Cu alte cuvinte, mâncarea poate părea proaspătă, deși există riscul să provoace probleme digestive sau o toxiinfecție alimentară.

În cât timp trebuie puse mâncărurile la frigider

Una dintre cele mai importante reguli de siguranță alimentară este ca preparatele rămase să fie refrigerate în maximum două ore.

Intervalul se calculează din momentul în care mâncarea este scoasă din cuptor sau este lăsată la temperatura camerei, nu din momentul în care invitații termină de mâncat.

De aceea, specialiștii recomandă ca gazdele să înceapă să împacheteze preparatele și să le pună la rece chiar în timpul mesei, fără să aștepte ca acestea să rămână pe masă ore întregi.

Dacă sunt refrigerate corespunzător, resturile alimentare pot fi consumate, în general, în decurs de trei-patru zile.

După acest interval, verificarea mirosului sau a aspectului nu este o metodă sigură pentru a stabili dacă mâncarea mai poate fi consumată.

Cum evităm excesele alimentare și problemele digestive

Mesele bogate fac parte din tradițiile multor familii, însă nu trebuie să fie însoțite de excese sau de neglijarea regulilor de siguranță alimentară.

Pentru a evita senzația de prea plin și disconfortul după masă, specialiștii recomandă să nu ajungem la evenimente cu o foame exagerată, să consumăm alimente echilibrat și să fim atenți la cantitatea de preparate pe care o punem în farfurie.

În ceea ce privește resturile alimentare, păstrarea lor corectă este esențială. Mâncarea nu trebuie lăsată ore întregi la temperatura camerei, iar faptul că pare proaspătă nu înseamnă automat că este sigură.

Indiferent dacă este vorba despre o masă de sărbătoare, o aniversare sau o reuniune de familie, moderația și respectarea regulilor de depozitare pot face diferența dintre o experiență culinară plăcută și probleme de sănătate.