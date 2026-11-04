 Nu știi ce primești în farfurie, dar știi cât plătești. Conceptul care atrage tot mai mulți clienți în restaurantele din România
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Nu știi ce primești în farfurie, dar știi cât plătești. Conceptul care atrage tot mai mulți clienți în restaurantele din România

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nouă tendință gastronomică începe să atragă tot mai mulți clienți în restaurantele din Iași. În loc să răsfoiască un meniu și să aleagă preparatele preferate, cei care acceptă provocarea descoperă ce vor mânca abia după ce se așază la masă. Singurul lucru pe care îl știu dinainte este prețul experienței culinare.

Surpriza din farfurie
Surpriza din farfurie Foto: magnific.com

O experiență gastronomică inedită în restaurantele din România 

Conceptul, inspirat de ideea de surpriză și explorare gastronomică, le oferă bucătarilor libertatea de a crea preparate speciale care nu se regăsesc în meniurile obișnuite ale restaurantelor. Astfel, fiecare masă devine o experiență diferită, iar clienții sunt încurajați să iasă din zona de confort și să încerce combinații noi de gusturi și texturi, potrivit Observator.

Prețurile meniurilor-surpriză diferă de la un local la altul, însă nu depășesc 150 de lei. În unele restaurante, un meniu format din două feluri de mâncare și desert costă 99 de lei.

Inițiativa a fost primită cu entuziasm atât de bucătari, cât și de proprietarii restaurantelor participante. Aceștia spun că proiectul le oferă ocazia să experimenteze și să propună preparate inedite.

„Este foarte important să poţi să ieşi din zona de confort şi să reinterpretezi. Să fii un pic creativ cu preparatele pe care le ai în meniu”, a explicat Monica Ciobanu, bucătar.

Ieșirile în oraș, o practică pierdută

Potrivit organizatorilor, scopul proiectului este de a-i determina pe oameni să redescopere experiența ieșitului la restaurant și să fie deschiși către preparate noi. În cadrul conceptului, restaurantele pregătesc meniuri secrete care nu apar în oferta lor obișnuită.

Experiența îi atrage în special pe clienții dornici de noutate. Cătălina, una dintre participante, spune că tocmai elementul surpriză a convins-o să încerce conceptul pentru a doua oară.

„Nu te aştepţi la o anumită combinaţie de texturi, de mâncare sau de arome. Este ceva diferit. M-a atras instant tocmai ideea aceasta că nu ştii ce te aşteaptă”, a povestit ea.

În total, zece restaurante din Iași au intrat în jocul culinar, iar interesul publicului a depășit așteptările organizatorilor. Aproape 500 de persoane au ales să testeze meniurile secrete, iar unele localuri spun că au reușit astfel să atragă clienți noi, interesați să descopere preparate și influențe culinare din diferite colțuri ale lumii.

După succesul înregistrat la Iași, organizatorii intenționează să extindă conceptul și în alte orașe, mizând pe dorința tot mai mare a românilor de a transforma o simplă ieșire la restaurant într-o experiență memorabilă.

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