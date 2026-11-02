 Incendiu de proporții în București! Arde celebrul restaurant Daimon din Parcul Tineretului. Zeci de pompieri au intervenit de urgență. UPDATE
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VideoIncendiu de proporții în București! Arde celebrul restaurant Daimon din Parcul Tineretului. Zeci de pompieri au intervenit de urgență. UPDATE

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Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 2 noiembrie, în Sectorul 4 al Capitalei, unde mai multe saloane de evenimente, construite unul lângă altul, au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au mobilizat numeroase echipaje și au intervenit inclusiv de pe acoperișurile clădirilor afectate, pentru a împiedica extinderea focului. Din fericire, nu au fost identificate victime, însă pagubele materiale sunt importante.

Incendiu de proporții în București! Mai multe saloane de evenimente au fost cuprinse de flăcări.
Incendiu de proporții în București! Mai multe saloane de evenimente au fost cuprinse de flăcări. Foto: ISU

UPDATE: 

Complexul Daimon Club, situat în apropierea Parcului Tineretului din București, este cel care a luat foc. 

Daimon Club este un complex de agrement și evenimente aflat vizavi de Sala Polivalentă, în apropierea Parcului Tineretului. Acesta include restaurantul Daimon Trattoria Social, o terasă și o piscină în aer liber.

Știrea inițială: Flăcările au izbucnit înainte de ora 7:00. Pompierii au mobilizat zeci de salvatori

Alarma s-a dat luni, cu puțin înainte de ora 7:00, când un incendiu a izbucnit în zona unui complex cu saloane de evenimente din Sectorul 4 al Bucureștiului. Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit din apropierea bucătăriei, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

Martorii au alertat autoritățile, iar la fața locului au ajuns zeci de pompieri, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă. Intervenția a fost una amplă, salvatorii folosind și scări pentru a ajunge pe acoperișurile clădirilor afectate și pentru a acționa asupra focarelor.

Un corespondent Știrile Pro TV a descris desfășurarea operațiunii de salvare:

Zeci de pompieri aduși la fața locului intervin pentru localizarea acestui incendiu izbucnit puțin înainte de ora 7:00, în zona unor saloane de evenimente, cel mai probabil în zona de bucătărie, spun martorii, care au și alertat forțele de intervenție. Au ajuns aici mai multe mașini de stingere cu apă și spumă, precum și scări pe care pompierii le-au folosit pentru a urca pe acoperișul clădirilor afectate de acest incendiu, care a provocat și continuă să provoace daune materiale.”

Nicio persoană nu se afla în clădiri în momentul izbucnirii incendiului

Deși flăcările au afectat mai multe construcții alipite, primele informații sunt încurajatoare în privința bilanțului uman. Potrivit celor aflați la intervenție, în momentul izbucnirii incendiului nu se afla nimeni în zonă, astfel că nu au fost identificate victime.

Prioritatea pompierilor a fost limitarea pagubelor și stingerea tuturor focarelor, întrucât incendiul continua să pună probleme echipajelor de intervenție.

Din fericire, spun cei care intervin, la momentul izbucnirii flăcărilor, nicio persoană nu se afla în zonă, așa că nimeni nu are de suferit. Însă, tocmai pentru a limita pagubele, pompierii intervin. Și asta pentru că încă mai există focare care trebuie localizate și apoi lichidate”, a transmis corespondentul Știrilor Pro TV.

Pompierii au folosit inclusiv apa din piscina complexului

Pentru a face față incendiului, echipele de intervenție au apelat atât la hidranții din apropiere, cât și la o sursă de apă aflată chiar în interiorul complexului. Mai exact, pompierii au folosit și apa din piscina amenajată în incintă, în efortul de a controla flăcările.

După stingerea completă a focarelor, urmează să fie demarată o investigație pentru stabilirea împrejurărilor în care a izbucnit incendiul. Specialiștii vor verifica zona afectată pentru a identifica sursa focului și cauza exactă a producerii acestuia.

„De altfel, după finalizarea acestei operațiuni, în cadrul căreia pompierii au apelat inclusiv la hidranții din zonă, dar și la apa din piscina aflată în interiorul complexului, va avea loc și o investigație pentru ca pompierii să își dea seama care a fost, mai exact, cauza care a provocat acest incendiu”, a mai precizat jurnalistul.

Deocamdată, incendiul a provocat pagube materiale însemnate, iar cauza izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilită după încheierea intervenției și efectuarea cercetărilor.

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