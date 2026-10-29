 Cum arată în prezent locul unde a fost clubul Colectiv. Se împlinesc 11 ani de la incendiul devastator
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Cum arată în prezent locul unde a fost clubul Colectiv. Se împlinesc 11 ani de la incendiul devastator

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Pe 30 octombrie 2026 se împlinesc 11 ani de la una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria recentă a României. Incendiul din clubul Colectiv, izbucnit în timpul unui concert din București, a curmat viețile a 64 de tineri, iar un alt număr de persoane rănite au avut nevoie de îngrijiri medicale. Locul în care funcționa clubul a rămas un reper al tragediei și al întrebărilor despre responsabilitate și siguranță care continuă să preocupe societatea românească.

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Foto: Adelina Mărăcine / HotNews

11 ani de la tragedia care a marcat Romania

În noaptea de 30 octombrie 2015, un concert susținut de trupa Goodbye to Gravity s-a transformat într-un coșmar. Artificiile folosite în timpul spectacolului au declanșat incendiul, iar flăcările s-au extins rapid la tavanul spațiului în care se aflau sute de persoane.

Bilanțul tragediei a fost devastator: 64 de oameni au murit, iar numeroși supraviețuitori au rămas cu răni grave și au trecut prin perioade lungi de recuperare. Pentru familiile victimelor, prieteni și apropiați, pierderea celor dragi a lăsat urme care nu pot fi șterse de trecerea timpului.

Incendiul din Colectiv a provocat și un val de proteste în toată țara. Mii de oameni au ieșit în stradă, cerând asumarea responsabilității și schimbări care să împiedice repetarea unor asemenea tragedii.

La 11 ani de la acea noapte, Colectiv rămâne un simbol al durerii, dar și un memento al importanței respectării regulilor de siguranță și al responsabilității celor care gestionează spații în care se adună publicul.

Ce se afla in prezent pe locul fostului club Colectiv

Locul în care funcționa clubul Colectiv se află în incinta fostei fabrici Pionierul, pe strada Tăbăcarilor din București. În anii care au urmat tragediei, zona a continuat să fie asociată cu amintirea victimelor, iar oamenii au revenit aici pentru a aprinde lumânări și a depune flori.

Relatările și imaginile publicate în anii anteriori au surprins clădirile vechi ale fostei fabrici și accesul prin gangul care duce în curtea interioară. În apropierea locului tragediei a fost amenajat un spațiu de reculegere, unde au fost lăsate lumânări, flori și mesaje în memoria celor care și-au pierdut viața.

În 2025, la împlinirea a zece ani de la incendiu, participanții la marșul de comemorare s-au oprit în fața fostului club, unde au ținut un moment de reculegere. Au fost depuse flori și lumânări, iar fotografiile victimelor au readus în atenția publicului chipurile celor care nu s-au mai întors acasă în acea noapte.

Aspectul exact al amplasamentului în octombrie 2026 nu poate fi confirmat doar pe baza acestor imagini și relatări mai vechi. Cert este că locul continuă să aibă o puternică încărcătură simbolică pentru familiile victimelor, supraviețuitori și toți cei care revin aici pentru a păstra vie memoria tragediei.

Victimele, comemorate anual pe 30 octombrie

În fiecare an, data de 30 octombrie este un prilej de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața în incendiul din Colectiv. La comemorări participă apropiați ai victimelor, supraviețuitori și oameni care consideră că tragedia nu trebuie uitată.

În cadrul manifestărilor organizate de-a lungul timpului, participanții au aprins lumânări, au depus flori și au păstrat momente de tăcere în memoria celor dispăruți. Au fost organizate și slujbe religioase, inclusiv în apropierea fostului club, pentru pomenirea victimelor.

La zece ani de la incendiu, în 2025, un marș de comemorare a traversat Bucureștiul, iar participanții au ajuns la locul tragediei pentru a-și aminti de cele 65 de persoane care au murit în urma incendiului și a complicațiilor ulterioare. Bilanțul total este adesea prezentat ca 65 de victime, în timp ce primele 64 de decese sunt asociate direct cu tragedia și urmările medicale ale acesteia.

La 11 ani de la incendiul din Colectiv, memoria victimelor rămâne vie. Pentru familiile îndoliate, supraviețuitori și întreaga societate, această zi înseamnă nu doar comemorare, ci și reamintirea nevoii de responsabilitate, prevenție și respectarea normelor care pot salva vieți.

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