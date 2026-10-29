Prognoza meteo pentru joi, 29 octombrie 2026, anunță cer înnorat, ploi în mai multe regiuni și intensificări ale vântului, în special în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius, însă diminețile și nopțile vor aduce ceață pe alocuri. La munte, pe crestele înalte ale Carpaților Meridionali, sunt posibile precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare.

ANM anunță ploi și vânt pe 29 octombrie. Cum va fi vremea în București și la munte Foto: arhiva

Vremea pe 29 octombrie: ce regiuni vor fi afectate de ploi

Ultima parte a lunii octombrie aduce o zi cu aspect predominant de toamnă în cea mai mare parte a României. Norii vor domina cerul în numeroase zone, iar precipitațiile vor fi mai frecvente în Dobrogea, dar vor apărea și în Moldova, Muntenia și Oltenia.

Conform prognozei meteorologice, în celelalte regiuni sunt așteptate ploi izolate, fără acumulări importante de apă. Cantitățile estimate se vor situa, în general, între 2 și 6 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, însă în sud-estul țării sunt posibile intensificări temporare. Rafalele vor ajunge local la 40–45 km/h, iar la altitudini mari, în zona montană, se pot înregistra viteze similare.

Ce temperaturi se vor înregistra în țară

Valorile termice vor rămâne apropiate de cele obișnuite pentru sfârșitul lunii octombrie. Maximele zilei vor varia între 11 și 19 grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în zona de deal a Olteniei.

Pe timpul nopții, vremea se va răci, iar minimele vor coborî până la aproximativ 5 grade Celsius în zonele mai reci. În regiunile cu temperaturi nocturne mai ridicate, valorile se vor situa în jurul a 11 grade.

Ceața va reprezenta un alt fenomen de urmărit, în special la primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții. Aceasta se poate forma local, cu o probabilitate mai mare în centrul și sud-vestul țării, unde vizibilitatea ar putea fi redusă temporar.

Prognoza meteo pentru București, 29 octombrie 2026

Capitala va avea parte de o zi mohorâtă, cu cer predominant noros și posibilitatea unor ploi slabe, trecătoare. Precipitațiile vor fi reduse cantitativ, estimările indicând acumulări de aproximativ 1–3 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperatura maximă va atinge aproximativ 13–14 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî spre 8–9 grade.

Spre finalul intervalului, condițiile meteorologice vor favoriza apariția ceții în unele zone ale Capitalei. Presiunea atmosferică va înregistra ușoare variații.

Pentru persoanele care pleacă de acasă dimineața devreme sau se întorc seara, este recomandată atenție sporită în trafic, mai ales dacă vizibilitatea scade din cauza ceții sau a precipitațiilor.

Vremea la munte: ploi și lapoviță pe crestele Carpaților Meridionali

În zonele montane, cerul va rămâne în general noros, iar ploile vor apărea temporar și local. Temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale pentru această perioadă a anului, fără schimbări termice importante.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile pot căpăta caracter mixt. Astfel, pe creste sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare, în funcție de condițiile locale și de temperatură.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a zonelor montane, dar se poate intensifica pe creste, unde rafalele vor atinge local 40–45 km/h.

Cei care au planificate drumeții sau deplasări pe trasee montane ar trebui să țină cont de condițiile meteo și să se informeze înainte de plecare. Norii, precipitațiile și vântul pot face deplasarea mai dificilă, în special la altitudini mari.

Cum va fi vremea la final de octombrie

Joi, 29 octombrie, România va traversa o zi cu vreme schimbătoare, dominată de nori, ploi locale și episoade de ceață. Deși temperaturile maxime vor ajunge în unele regiuni la 19 grade Celsius, diminețile și nopțile vor fi mai reci.

Dobrogea, Moldova, Muntenia și Oltenia se numără printre regiunile în care sunt așteptate precipitații, în timp ce în București sunt prognozate ploi slabe și maxime de 13–14 grade. La munte, atenția se îndreaptă spre crestele Carpaților Meridionali, unde pot apărea lapoviță și ninsoare.

Vremea va rămâne, în ansamblu, apropiată de normalul termic al perioadei, însă ceața și intensificările vântului pot influența condițiile de deplasare în anumite zone ale țării.