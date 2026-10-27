Vremea din România se schimbă radical. Unde a fost emis cod roșu

Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de începutul lunii noiembrie, vremea din țara noastră devine tot mai rece și mai instabilă. În această seară, mai multe localități din România sunt vizate de Cod roșu de vreme severă.

Mai multe zone din țară vor fi afectate de ploi Foto: Arhivă

Mai multe zone din țara noastră se vor confrunta cu vreme severă în această seară, iar experții de la Departamentul pentru Situații de Urgență au emis un Cod roșu pentru localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina, din județul Constanța, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Avertizarea a fost valabilă în această seară, între orele 16:50 și 19:00, interval în care localnicii din zonele afectate se pot aștepta la precipitații semnificative. Potrivit specialiștilor, cantitățile de apă acumulate vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, iar în ultimele ore au fost deja raportate acumulări de 50-55 de litri pe metru pătrat.

Mai multe localități se confruntă cu vreme severă

Mai mult decât atât, localnicii din zonele vizate de Codul roșu se pot aștepta chiar și la descărcări electrice. Autoritățile sfătuiesc populația să evite deplasările care nu sunt strict necesare și să urmărească anunțurile oficiale privind starea vremii.

În plus, datorită vântului puternic, oamenii mai sunt sfătuiți să nu se apropie de arbori, panouri publicitare, stâlpi și să securizeze cât mai bine obiectele care pot fi luate de vânt.

A fost emis și un Cod galben de ploi în mai multe județe

A fost emis și un Cod galben de ploi Foto: ANM

În același timp, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ploi, valabil din 27 octombrie, ora 10:00, până mâine, pe 28 octombrie, la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, vor fi afectate de ploi Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, dar și municipiul București.

ANM a mai emis și o altă informare meteorologică valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 15:00, care anunță ploi semnificative în zonele din sudul și estul țării, dar și în zona Carpaților de Curbură.