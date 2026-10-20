 Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere
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Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere

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Pe 26 octombrie, Andi Moisescu (53 de ani) își va sărbători ziua de naștere la filmările „Românii au talent”, alături de colegi. 

Andi Moisescu, despre cel mai frumos dar de la băieții lui: „Sunt cazul foarte norocos”
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Andi Moisescu, despre cel mai frumos dar de la băieții lui: „Sunt cazul foarte norocos” Foto: click.ro

Juratul PROTV ne-a povestit ce îl face fericit în relația cu cei doi băieți ai săi, ce își dorește la aniversare și cum este să o aibă pe Nadia Comăneci la masa juriului: „Este deasupra oricărui vis frumos pe care l-am avut eu vreodată”.

Andi Moisescu: „Niciodată nu s-a pus problema cadourilor”

Pentru Andi Moisescu, bucuria aniversării nu stă în cadouri. Tată a doi băieți care își construiesc treptat independența, omul de televiziune se consideră norocos că aceștia aleg să petreacă în continuare mult timp cu el. Conversațiile lor, schimbul de idei și planurile de viitor îi aduc cele mai mari satisfacții.

Niciodată nu s-a pus problema cadourilor, nu asta am așteptat niciodată de la băieții mei. Mă bucur foarte tare că avem o relație extrem de apropiată și că, deși ei au crescut acum, 18 și 20 de ani, și au ajuns la vârsta la care, de regulă, cel puțin băieții încep să cam plece, să aibă viața lor, petrecem foarte mult timp împreună. Îi simt, sunt la vârsta la care deja caută să devină independenți din toate punctele de vedere”, ne-a mărturisit Andi Moisescu.

Juratul prețuiește această apropiere și vorbește cu emoție despre timpul pe care îl petrece alături de fiii săi.

Eu sunt cazul foarte norocos în care copiii petrec în continuare foarte mult timp cu mine și mă bucur că am șansa asta, pentru că este ceva absolut extraordinar. Cred că în ultima vreme cel mai mult ne place că putem să stăm de vorbă și să schimbăm idei între noi, să vorbim despre lucruri care țin de prezent și mai ales de viitorul lor. Cel puțin pe mine astea mă fac cel mai fericit”, ne-a mai spus Andi Moisescu.

Pe 26 octombrie, sărbătoarea îl va găsi la muncă. Filmările pentru „Românii au talent” se suprapun de mai mulți ani cu aniversarea lui, iar Andi are deja în minte câteva surprize pentru colegi.

De câțiva ani încoace, ziua mea are loc întotdeauna aici. Noi filmăm în general în octombrie și 26 octombrie, nu știu cum s-a făcut până acum, de foarte mulți ani pică fix într-o zi de filmare. Și așa se va întâmpla și acum. E zi full de filmare, de dimineață până seara. Eu știu ce surprize am eu de gând să le pregătesc colegilor mei, în pauză, bineînțeles. Ce o să-mi pregătească ei nu știu, că s-a mai întâmplat, am trăit aici experiențe”, a povestit el.

Andi Moisescu, despre venirea Nadiei Comăneci la „Românii au talent”

Cât despre dorința aniversară, răspunsul său este simplu: „Am ajuns la vârsta la care cel mai mult îmi doresc să ne bucurăm de viață în ziua respectivă, să o trăim la momentul prezent”.

Noul sezon vine și cu o întâlnire pe care Andi Moisescu spune că nici nu ar fi îndrăznit să și-o imagineze: aceea de a fi coleg cu Nadia Comăneci.

Crezi că vreodată în viața mea am îndrăznit să visez că aș putea să stau cu Nadia, să fim colegi cumva, măcar și pentru câteva ore, în orice? Este deasupra oricărui vis frumos pe care l-am avut eu vreodată”, ne-a declarat juratul.

La momentul discuției noastre, echipa se afla în a patra zi de filmare, iar Nadia se acomodase deja perfect.

O să fie un sezon excepțional. Nadia va fi, clar, atracția acestui sezon, n-am nici cea mai mică îndoială. S-a integrat nu din prima zi, din primele minute. Ziceai că jurizăm, suntem colegi în emisiunea asta de zece sezoane și ăsta e al unsprezecelea, atât de repede a intrat în poveste”, a spus Andi.

Nici de sfaturi nu a fost nevoie, ci doar de o scurtă discuție despre mecanismul emisiunii: „Am avut o singură întâlnire în care am discutat niște aspecte tehnice, să fie limpede pentru ea cam care e formatul, ce are de făcut, care sunt limitele, micile noastre secrete de bucătărie. Cred că totul s-a rezumat la vreo 20 de minute”.

Entuziasmul său pentru concurenți se vede și în deciziile luate: la momentul interviului, Andi apăsase deja de două ori butonul auriu.

Am așteptări foarte mari și multe dintre ele mi-au fost deja satisfăcute. La ora la care facem noi acest interviu, eu deja am epuizat cele două Golden Buzzere. Nu mai am niciunul. Le-am dat pe amândouă. Ieri l-am dat pe cel de-al doilea”, a dezvăluit el.

Într-o perioadă în care tehnologia face tot mai dificilă diferența dintre realitate și iluzie, Andi spune că emisiunea pune accent pe autenticitate.

Ceea ce căutăm anul ăsta mai mult decât oricând până acum în emisiunea «Românii au talent» este fix realul. Adică tot ceea ce e necosmetizat, ceea ce vezi cu ochii tăi că e pe bune. […] Să le oferim oamenilor exact talent pe bune, adică tot ceea ce văd aici, de la început și până la sfârșit, nu este absolut nimic cosmetizat.”

Iar surpriza rămâne, pentru el, farmecul fiecărei zile la masa juriului: „Eu mă așez aici și n-am nici cea mai mică idee ce urmează să văd. De foarte multe ori se întâmplă, de-a lungul unui sezon, să rămân cu gura căscată, să fiu surprins, să văd ceva ce nici nu m-am gândit că există”, ne-a mai spus Andi Moisescu.

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