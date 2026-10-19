Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”

Nadia Comăneci (64 de ani) și-a găsit repede locul în familia „Românii au talent” de la PROTV, iar acum nici nu vrea să se gândească la finalul filmărilor.

1/11 Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent” Foto: click.ro

Primită cu multă căldură de colegi, marea campioană recunoaște că noul rol, cel de jurat, a venit și cu emoții.

Pentru Click!, Nadia a povestit despre atmosfera de la masa juriului, dorința de a-și aduce mama în platou și disciplina care o ajută să se mențină în formă, inclusiv în zilele cu înregistrări prelungite.

Obișnuită să recunoască munca din spatele unei performanțe, Nadia Comăneci privește cu atenție și empatie concurenții care urcă pe scena „Românii au talent”. Experiența din juriu i-a adus deja prieteni noi și atât de multă bucurie, încât despărțirea de colegi i se pare greu de imaginat.

„Îmi place așa de mult la «Românii au talent», că mă gândesc cu groază când va fi ziua când se vor termina aceste filmări și când vor fi filmările live, că nu pot să-mi iau la revedere de la prietenii mei. Cercul meu de prieteni s-a mărit acum”, ne-a mărturisit Nadia Comăneci.

„La urma urmei, sunt Nadia și atât”

Deși are în spate o carieră excepțională, campioana recunoaște că a avut emoții atunci când s-a așezat la masa juriului. La început, a încercat să înțeleagă cum se va integra și ce loc își va găsi în dinamica echipei.

„Foarte bine mă simt, pentru că m-au primit foarte călduros. Am avut eu emoții la început, pentru că nu am știut exact cine sunt eu, care sunt eu, juratul, care face ce. N-am știut exact unde să intru. Dar m-am gândit că, la urma urmei, sunt Nadia și atât”, a povestit ea.

Întrebată cât de repede s-a integrat, Nadia a răspuns cu umor:

„Eu cred că imediat. Nu e bine să spun eu cum m-am integrat, e mai bine să-i întrebi pe ei”.

La filmări, învățarea merge în ambele sensuri. Nadia le explică celorlalți jurați dificultatea elementelor de gimnastică și acrobație, iar ea descoperă, cu ajutorul lor, detalii tehnice ale interpretărilor muzicale.

„Eu ascult și învăț de la ei când e nota mai sus, mai jos, când fluctuează. În anumite zone pe care nu le cunosc tehnic, eu sunt ca publicul. Ca și cum mă uit la televizor și spun: «Ce ai făcut mi-a plăcut».”

Dincolo de tehnică, apreciază efortul și emoția fiecărui concurent.

„Știi ce înseamnă să fii pe scenă, să te apuce emoția și să nu mai știi de ce ai venit, să vezi și jurații, să vezi și publicul. Apreciez foarte mult faptul că vin aici și își expun tot ce au făcut. Este momentul vieții lor, la un moment dat”, a mai explicat campioana.

Își aduce mama la filmări

Bucuria acestei experiențe vrea să o împartă și cu mama ei, pe care intenționează să o aducă în platou după întoarcerea de la Olănești.

„Mama este plecată la Olănești și va veni în weekend acasă. Am s-o aduc la toate filmările pe care le avem”, ne-a spus Nadia Comăneci, pe care am avut ocazia să o întâlnim chiar într-o pauză de filmări de la „Românii au talent", în timp ce gimnasta de 10 nu mai contenea să facă poze cu oamenii din public, unii dintre ei chiar și cu buletin de Onești..

Cât despre numărul care a impresionat-o cel mai mult, până acum din timpul show-ului, de la filmări, alegerea se dovedește dificilă.

„Nu a fost doar un singur moment. Asta este partea cea bună aici, la această emisiune, pentru că sunt foarte mulți concurenți care au făcut niște numere wow și o mare parte dintre ei sunt foarte tineri. Vezi foarte mult talent și foarte multă muncă”, ne-a mai mărturisit Nadia Comăneci.

A impresionat-o și un concurent de 89 de ani, prin energia și mesajul său: „Trebuie să te bucuri de viață și să ai grijă de tine.”

Cum se menține în formă: „Am disciplină”

Nadia aplică acest principiu și în propria viață. Chiar dacă înregistrările se prelungesc până târziu, vedeta și fosta mare gimnastă încearcă să păstreze echilibrul dintre odihnă și mișcare. Secretul ei începe cu un răspuns simplu: „Am disciplină”.

„Înregistrările sunt foarte lungi, de multe ori ne ducem foarte târziu acasă. Știu că somnul este extrem de important și încerc dimineața, înainte de a veni la filmare, să îmi iau cafeaua și mă urc pe bicicletă, să fac două deodată. Trebuie să ai puțină disciplină, pentru că altfel nu reziști”, ne-a mai declarat Nadia Comăneci pentru Click!.

Click!, în culisele „Românii au talent”! Dana Popa s-a așezat pe scaunul Nadiei Comăneci

Reporterul Click!, Dana Popa, alături de Nadia Comăneci Foto: Click!

Din fața televizorului, vedem emoția concurenților, reacțiile juraților și spectacolul de pe scenă. În spatele camerelor, însă, o întreagă echipă lucrează pentru ca fiecare moment să ajungă la public. Reporterul Click!, Dana Popa, a descoperit această lume într-o vizită în culisele emisiunii „Românii au talent”.

Am avut ocazia să vedem regia de emisie, să urmărim cum se desfășoară filmările și să descoperim câți oameni contribuie la realizarea show-ului. O experiență care ne-a apropiat de atmosfera emisiunii și de munca celor care, deși nu apar pe ecran, au un rol esențial în fiecare ediție.

Iar vizita a avut și un moment special: ne-am așezat și ne-am fotografiat pe scaunul Nadiei Comăneci, lângă locurile lui Andi Moisescu și ale Andrei. Pentru câteva clipe, am privit scena din perspectiva juriului. Am plecat cu fotografii de pus în ramă și cu amintirea unei experiențe de neuitat!

În spatele producției „Românii au talent” se află 150 de oameni care trebuie să se sincronizeze perfect pentru ca spectacolul să ajungă la public. Reporterul Click!, Dana Popa, a pășit în culisele show-ului, a văzut regia de emisie și a urmărit cum se desfășoară filmările, descoperind munca din spatele fiecărui moment de pe scenă.