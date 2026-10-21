Cum va fi vremea astăzi, 21 octombrie. Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi și rafale de peste 80 km/h în unele zone

Vremea din România se încălzește miercuri, 21 octombrie 2026, iar temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius în vestul țării. Deși valorile termice vor fi peste cele obișnuite pentru această perioadă, ziua nu va fi lipsită de fenomene meteo neplăcute. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și ceață, în special dimineața și pe timpul nopții. Iată cum va fi vremea în țară, în București, la Cluj și la munte.

Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi și rafale de peste 80 km/h în unele zone

Prognoza meteo pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Unde se încălzește cel mai mult

Mijlocul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate în toate regiunile țării. Potrivit prognozei meteorologice, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, în special în vestul, nord-vestul și parțial centrul României, unde valorile termice vor depăși mediile climatologice cu aproximativ 6-8 grade Celsius.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă înnorările se vor accentua în timpul nopții, mai ales în regiunile vestice. Sunt așteptate precipitații temporare în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, dar și izolat în Maramureș și Muntenia.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp, însă în unele zone pot depăși local 10-15 l/mp.

Vântul va reprezenta un alt element important al prognozei. În Banat, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în zona Carpaților Meridionali, a Carpaților de Curbură și, local, în alte masive montane.

În ceea ce privește temperaturile, maximele zilei se vor situa între 15 grade în Moldova și 26 de grade în Banat și Crișana. Minimele nocturne vor coborî până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest pot ajunge la 15 grade.

Dimineața și noaptea, în sudul, estul și centrul țării, se poate forma ceață sau nebulozitate joasă, însoțită izolat de burniță, mai ales în primele ore ale zilei.

Cum va fi vremea în București pe 21 octombrie 2026

Capitala va avea parte de o zi caldă pentru a doua jumătate a lunii octombrie. Temperaturile vor fi plăcute, însă ceața și norii joși ar putea influența condițiile meteo în primele ore ale dimineții și din nou pe timpul nopții.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 20-22 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 9 și 10 grade.

În noaptea precedentă, temperaturile din Capitală vor coborî până la 7-9 grade, iar în a doua parte a nopții sunt posibile ceață și nebulozitate stratiformă.

Vremea în Cluj-Napoca: temperaturi de până la 21 de grade

La Cluj-Napoca, vremea va rămâne relativ plăcută pentru această perioadă a anului. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 21 de grade Celsius, iar temperaturile vor reflecta tendința de încălzire prognozată pentru mai multe regiuni ale țării.

Totuși, în Transilvania sunt posibile precipitații, în special în anumite intervale ale zilei și pe timpul nopții. Cei care își planifică activități în aer liber ar trebui să țină cont de schimbările de vreme și de posibilitatea apariției norilor și a ploilor.

Prognoza meteo la munte: ploi și vânt puternic

La munte, temperaturile vor crește față de ziua precedentă, însă condițiile meteorologice vor deveni mai puțin favorabile în anumite zone.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări mai accentuate noaptea, când sunt prognozate ploi în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali. În Carpații Orientali, precipitațiile vor fi posibile doar izolat.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp, dar pe alocuri pot depăși 10-15 l/mp.

Vântul va avea intensificări în Munții Banatului și în grupa vestică a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h și, izolat, pot depăși 80 km/h. Viteze similare sunt așteptate și în restul Carpaților Meridionali, în Carpații de Curbură și, local, în celelalte masive.

În aceste condiții, persoanele care intenționează să facă drumeții sunt sfătuite să urmărească evoluția prognozei și să țină cont de intensificările vântului și de precipitațiile anunțate.

Ce temperaturi se vor înregistra în România pe 21 octombrie

Valorile termice prognozate pentru miercuri, 21 octombrie 2026, vor varia semnificativ de la o regiune la alta.

Banat și Crișana: maxime de până la 26 de grade Celsius, cu posibile ploi și rafale puternice de vânt.

maxime de până la 26 de grade Celsius, cu posibile ploi și rafale puternice de vânt. Moldova: temperaturi maxime de aproximativ 15 grade Celsius, printre cele mai scăzute valori din țară.

temperaturi maxime de aproximativ 15 grade Celsius, printre cele mai scăzute valori din țară. Transilvania: vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu maxime de primăvară târzie în unele zone și precipitații pe arii extinse.

vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu maxime de primăvară târzie în unele zone și precipitații pe arii extinse. Oltenia: temperaturi în creștere, dar și ploi temporare.

temperaturi în creștere, dar și ploi temporare. Muntenia: vreme caldă, cu precipitații izolate și posibilă ceață dimineața sau noaptea.

vreme caldă, cu precipitații izolate și posibilă ceață dimineața sau noaptea. București: maxime de 20-22 de grade Celsius și minime de 9-10 grade.

maxime de 20-22 de grade Celsius și minime de 9-10 grade. Zona montană: temperaturi în creștere, însă cu ploi și intensificări ale vântului, care pot depăși 80 km/h în unele locuri.

Miercuri, 21 octombrie 2026, aduce o încălzire semnificativă în România, cu temperaturi de până la 26 de grade în vestul țării. Totuși, ploile, ceața și rafalele puternice de vânt vor menține vremea schimbătoare în mai multe regiuni, în special în vest și la munte.