Prognoza meteo până pe 16 noiembrie 2026. Temperaturile vor crește peste normalul perioadei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru perioada 19 octombrie - 16 noiembrie 2026.

Prognoza meteo până pe 16 noiembrie 2026 Foto: arhivă

Potrivit specialiștilor, următoarea lună va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă în anumite regiuni vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit. În prima parte a intervalului sunt așteptate și precipitații peste normal în estul țării.

Vremea în perioada următoare

În săptămâna 19-26 octombrie, valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei la nivelul întregii țări. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică, în special în regiunile din nord-est, în timp ce vestul și nord-vestul țării vor avea parte de mai puține precipitații decât în mod normal.

În intervalul 26 octombrie - 2 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Cantitățile de precipitații sunt prognozate să se încadreze în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Pentru perioada 9-16 noiembrie, ANM estimează temperaturi ușor peste cele specifice sezonului în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului valorile se vor menține în jurul normelor climatologice. De asemenea, regimul pluviometric este așteptat să fie unul normal la nivel național.

Cum arată vremea astăzi, 16 octombrie

Vineri, 16 octombrie, locuitorii Olteniei vor avea parte de o zi răcoroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 17 grade Celsius în majoritatea localităților din regiune. Cele mai scăzute valori vor fi înregistrate în special în nordul Olteniei, unde diminețile vor fi mai reci, în timp ce sudul și vestul regiunii se vor bucura de temperaturi ușor mai ridicate și de intervale cu soare.

Meteorologii anunță că precipitațiile vor fi, în general, reduse în zonele joase, însă în regiunile montane și submontane sunt posibile ploi locale pe parcursul zilei.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înnorări temporare, iar în Bărăgan sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ce pot atinge 45 km/h, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade Celsius.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, valorile termice se vor menține sub normalul climatologic. Sunt așteptate ploi slabe și trecătoare, însă vor exista și perioade cu soare. Chiar și așa, temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 15-16 grade.

Și în nordul Moldovei, precum și în Bucovina, vremea va fi mai rece decât ar fi firesc la mijlocul lunii octombrie. Norii își vor face apariția din când în când, aducând ploi slabe și de scurtă durată. La altitudini mari sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi destul de activ, cu rafale care pot ajunge la 40-45 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera va fi schimbătoare, cu înnorări temporare și condiții pentru ploi izolate. Temperaturile vor rămâne sub valorile normale ale perioadei, maximele urmând să se oprească în jurul valorii de 16 grade. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 5-6 grade Celsius.

Când apar primele semne de încălzire

Primele semne ale unei încălziri se vor observa și în prima săptămână din noiembrie, când temperaturile vor continua să se mențină în jurul mediilor climatologice. Totodată, precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și reprezintă tendințele generale privind temperaturile și precipitațiile. Fenomenele meteo extreme, cu o durată scurtă de manifestare, nu sunt incluse în aceste prognoze.