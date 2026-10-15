 Incendiu pe o navă comercială în Marea Neagră, lângă Sulina. 8 marinari sunt dați dispăruți. Intervenție de urgență
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Incendiu pe o navă comercială în Marea Neagră, lângă Sulina. 8 marinari sunt dați dispăruți. Intervenție de urgență

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O amplă operațiune de căutare și salvare a fost declanșată joi dimineață în Marea Neagră, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave comerciale aflate în apropiere de Sulina. Vasul, identificat de autorități drept „Wide Trader”, naviga sub pavilion San Marino și a transmis un semnal de urgență în jurul orei 07:00. La bord se aflau 12 persoane: patru au fost găsite în siguranță, iar alte opt sunt date dispărute, potrivit Autorității Navale Române.

Incendiu pe o navă comercială în Marea Neagră, lângă Sulina.
Incendiu pe o navă comercială în Marea Neagră, lângă Sulina. Foto: Facebook

Incendiu la bordul navei „Wide Trader”, în apropiere de Sulina

Autoritățile române au fost alertate joi, 15 octombrie, după ce nava comercială „Wide Trader” a raportat un incendiu în zona castelului navei, structură care găzduiește spații de comandă și alte încăperi de serviciu.

Potrivit Autorității Navale Române, incidentul s-a produs în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Primele informații indică faptul că la bord se aflau 12 persoane, dintre care opt nu au fost localizate până la momentul comunicării datelor.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR) în urma unui incident grav raportat în această dimineață în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina”, a anunțat Autoritatea Navală Română, într-un comunicat citat de Ziarul Amprenta.

Instituția a precizat că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a căuta persoanele dispărute și pentru a acorda sprijin celor aflați în pericol.

La bordul ambarcațiunii se aflau 12 persoane. 4 dintre acestea sunt în siguranță, iar 8 sunt dispărute în acest moment”, a precizat Autoritatea Navală Română.

Elicopter și navă specializată, trimise în misiunea de salvare

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat atât mijloace aeriene, cât și o navă specializată în operațiuni de căutare și salvare pe mare.

Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare SAR „Apollo”, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă”, potrivit sursei citate.

Intervenția a fost solicitată prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), care a cerut sprijinul ARSVOM pentru desfășurarea operațiunii.

Joi 15.10.2026, ora 06:58, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava WINE TRADER sub pavilion SAN MARINO aflată la 14 mile Marine de Sulina. La ora 07:10 nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC”, au transmis reprezentanţii ARSVOM, într-un comunicat citat de News.ro.

Ce se știe despre nava implicată în incident

Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim VesselFinder, nava menționată în informațiile publicate este un tanker destinat transportului de produse chimice, construit în anul 1989.

În comunicatul ARSVOM apare denumirea „WINE TRADER”, în timp ce Autoritatea Navală Română a identificat vasul drept „Wide Trader”. Identitatea și detaliile privind incidentul trebuie urmărite prin informațiile oficiale transmise de autorități.

Are legătură incendiul cu dronele detectate în Marea Neagră?

Incidentul are loc într-un context tensionat în zona Mării Negre. În noaptea de miercuri spre joi, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona Sulina, după care a dispărut de pe radar.

În urma detectării țintelor aeriene, două aeronave F-18 spaniole și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol. De asemenea, locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, transmis la ora 04:57.

Deocamdată, nu există informații confirmate care să stabilească dacă nava „Wide Trader” a fost lovită de o dronă sau dacă incendiul are vreo legătură cu incidentele aeriene raportate în zonă.

Un alt incendiu a fost semnalat miercuri seară la o navă comercială aflată în apropiere de Sulina, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că sunt efectuate verificări pentru a se stabili dacă vasul respectiv a fost lovit de o dronă.

Operațiunea de căutare și salvare din Marea Neagră continuă, iar principala prioritate a echipelor de intervenție este localizarea celor opt marinari dați dispăruți.

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