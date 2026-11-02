Patronii restaurantului Daimon, prima reacție după incendiul din Parcul Tineretului: „Pentru moment...”

Administratorii complexului Daimon din București au transmis un prim mesaj după incendiul puternic izbucnit luni dimineață, în urma căruia au fost afectate mai multe saloane de evenimente. Aceștia au anunțat că întreaga activitate a locației este suspendată și că restaurantul și complexul vor rămâne închise până la noi informații.

Foto: Youtube

Într-un anunț publicat pe site-ul oficial, reprezentanții Daimon au precizat că, deocamdată, nu există o dată pentru reluarea activității. „În urma unui incendiu în incinta clubului, activitatea este temporar suspendată. Pentru moment, clubul rămâne închis. Vom reveni cu noi informații privind situația și reluarea activității, de îndată ce acestea vor fi disponibile. Mulțumim pentru înțelegere”, au transmis administratorii, care au promis că vor reveni cu informații pe măsură ce situația va permite.

Pompierii au mobilizat 12 autospeciale de stingere pentru a limita propagarea focului

Foto: Daimon Club

Incendiul a izbucnit luni dimineață, la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în Sectorul 4 al Capitalei. Flăcările s-au extins la mai multe saloane alipite, iar pompierii au mobilizat 12 autospeciale de stingere pentru a limita propagarea focului.

Ce au spus reprezentanții ISU București-ilfov

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, existând riscul extinderii la construcțiile învecinate. Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, până la momentul comunicării nu fuseseră identificate victime.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un salon de evenimente, pe Calea Piscului, sectorul 4, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilități de propagare.

Intervenim cu 12 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD. Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime. Misiunea este în dinamică revenim cu date”, se arată în comunicatul inițial.

Despre Daimon Club

Daimon Club este un complex de agrement și evenimente situat în apropierea Parcului Tineretului, vizavi de Sala Polivalentă din București. Locația este cunoscută pentru restaurantul Daimon Trattoria Social, terasa și piscina în aer liber.