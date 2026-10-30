 Ce ar fi provocat tragedia din Sibiu! Doi frați de 2 și 4 ani au murit intoxicați cu fum
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Ce ar fi provocat tragedia din Sibiu! Doi frați de 2 și 4 ani au murit intoxicați cu fum

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tragedie petrecută în orașul Tălmaciu, județul Sibiu, a șocat întreaga comunitate. Doi frați, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit după ce s-ar fi intoxicat cu fum în urma unui incendiu izbucnit în locuința în care trăiau împreună cu mama lor.

ambulanta foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Filmul tragediei din Sibiu

Potrivit Știrilor Pro Tv, alarma a fost dată miercuri seară, în jurul orei 20:00, printr-un apel la 112 care anunța că o încăpere a unei case din Tălmaciu este inundată de fum. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii i-au găsit pe cei doi copii întinși pe pat, în stare de inconștiență. În cameră, salteaua și așternuturile ardeau mocnit.

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi pornit de la un radiator electric aflat în apropierea patului.

 Conform localnicilor din zonă, incendiul ar fi pornită de la un calorifer electric ar fi luat foc și s-au intoxicat cu fum, în timp ce o vecină a precizat că familia folosea „un radiator din acela cu lițele la vedere”.

Medicii ajunși la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Potrivit Elenei Butănescu, medic primar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, cei doi copii „au fost găsiți în stop cardiorespirator după o intoxicație cu fum”, iar eforturile de resuscitare au continuat timp de aproximativ o oră.

În ciuda intervenției, viața micuților nu a mai putut fi salvată.

„În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi copilași nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Mama s-ar fi aflat într-o altă încăpere

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia. Din primele verificări, reiese că mama copiilor, o tânără de 20 de ani, i-ar fi pus la culcare și ar fi pornit radiatorul electric din camera lor. Ulterior, s-ar fi retras în bucătărie pentru a-și continua activitățile casnice, fără să observe pericolul.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, femeia ar fi simțit la un moment dat mirosul de fum și a alertat serviciile de urgență, însă pentru cei doi copii era deja prea târziu.

O mamă cu un trecut dificil

Ancheta a scos la iveală și situația complicată prin care trecuse familia în ultimii ani. Potrivit autorităților, tânăra ar fi fost victima violenței domestice exercitate de fostul partener și ar fi solicitat sprijin din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.

Timp de aproximativ un an, femeia și cei doi copii au locuit într-un centru destinat victimelor violenței domestice.

În urmă cu aproximativ șase luni au părăsit centrul, iar de două luni se mutaseră în locuința din Tălmaciu, cu ajutorul unei rude care i-ar fi sprijinit să găsească o chirie.

„Sunt chiriași. Nu îi aveam în evidența Primăriei sau a orașului Tălmaciu”, a declarat primarul localității, Ioan Oancea.

Dosar penal deschis de anchetatori

Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă, cercetările fiind desfășurate în prezent in rem.

Specialiștii urmează să stabilească dacă incendiul a fost provocat de radiatorul electric și dacă există elemente care ar putea atrage răspunderea penală pentru neglijență.

Pompierii au revenit la locul tragediei pentru efectuarea cercetărilor tehnice, iar concluziile expertizei vor clarifica împrejurările exacte în care s-a produs incendiul care a curmat viața celor doi copii.

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